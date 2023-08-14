Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Аль-Иттихад
Аль-Раед - Аль-Иттихад: обзор матча 14 августа 2023
Аль-Раед
14.08.2023, понедельник, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Иттихад
58'
А. Хамдалла
73'
И. Коронадо
79'
И. Коронадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Раед - Аль-Иттихад
Замена
А. Саад Аль-Шафлут
️️️️
М. Аль-Давсари
90'
90'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Хамдалла
90'
Замена
А. Аль-Нашри
️️️️
Фабиньо
Замена
Н. Азази
️️️️
М. Лум
87'
Замена
Р. Аль-Досари
️️️️
А. Саюд
85'
84'
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
Н. Канте
83'
Замена
С. Аль-Фархан
️️️️
И. Коронадо
79'
ГОЛ! 0:3!
И. Коронадо
76'
Замена
Жота
️️️️
Ромариньо
73'
ГОЛ! 0:2!
И. Коронадо
Пас отдал
А. Бамсауд
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Хамдалла
Пас отдал
К. Бензема
Замена
Р. Аль-Гамди
️️️️
К. Эль-Беркауи
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
23
Мохаммед Аль-Давсари
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
2
Хамад Аль-Джайзани
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
2
Бандар Вахиши
ОП
95
Карим Эль-Беркауи
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
45
Яхья Сунбул
ЦП
10
Амир Саюд
ЦФ
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
33
Мадалла Аль-Олаян
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
24
Ахмед Бамсауд
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
77
Игор Коронадо
ЦП
7
Ромариньо
ЦП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
66
Абдулла Саад Аль-Шафлут
ЦЗ
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
Аль-Иттихад
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
7
Жота
ЛВ
6
Султан Аль-Фархан
ЦП
22
Марван Аль-Сахафи
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
ЦП
6
Авад Аль-Нашри
ЦП
70
Аруне Камара
ЦФ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЦФ
4-2-3-1
23
Аль-Харби
23
Аль-Давсари
19
Аль-Фахад
2
Аль-Джайзани
27
Аль-Собеаи
21
Лум
2
Вахиши
95
Эль-Беркауи
14
Аль-Биши
45
Сунбул
10
Саюд
4-2-2-2
43
Гроэ
20
Шарахили
24
Бамсауд
13
Шанкити
33
Аль-Олаян
91
Канте
6
Фабиньо
77
Коронадо
7
Ромариньо
9
Бензема
9
Хамдалла
23
Аль-Давсари
66
Аль-Шафлут
66
Аль-Шафлут
23
Аль-Давсари
21
Лум
18
Азази
18
Азази
21
Лум
95
Эль-Беркауи
9
Аль-Гамди
9
Аль-Гамди
95
Эль-Беркауи
10
Саюд
20
Аль-Досари
20
Аль-Досари
10
Саюд
77
Коронадо
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
77
Коронадо
6
Фабиньо
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
6
Фабиньо
7
Ромариньо
7
Жота
7
Жота
7
Ромариньо
9
Хамдалла
70
Камара
70
Камара
9
Хамдалла
91
Канте
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
91
Канте
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Иттихад
50
Мешари Саньор
ВР
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦЗ
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
22
Марван Аль-Сахафи
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
ЦП
Остались в запасе
50
Мешари Саньор
ВР
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦЗ
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
22
Марван Аль-Сахафи
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
ЦП
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Иттихад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
Новости команд
Все
Аль-Раед
Аль-Иттихад
«Аль-Иттихад» – «Неом»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
19:20
Высшая лига: шансы «Аль-Иттихада» и «Неом» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:41
«Аль-Иттихад» – «Пахтакор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Иттихада» и «Пахтакора» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
«Зенит» установил ценник на Энрике для «Аль-Иттихада»
19 ноября
4
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Раед» – «Аль-Холуд»: Высшая лига, 26 мая 2025
2025.05.25 10:36
Прогноз на точный счет матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Раэд»: Высшая лига, 22 мая 2025
2025.05.21 10:14
«Аль-Раед» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2025
2025.05.15 20:02
Прогноз на точный счет матча «Аль-Раед» – «Аль-Иттихад»: Высшая лига Саудовской Аравии, 15 мая 2025
2025.05.14 11:33
Прогноз на точный счет матча «Дамак» – «Аль-Раэд»: Высшая лига Саудовской Аравии, 11 мая 2025
2025.05.10 12:26
«Аль-Иттихад» – «Неом»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
19:20
Высшая лига: шансы «Аль-Иттихада» и «Неом» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:41
«Аль-Иттихад» – «Пахтакор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Иттихада» и «Пахтакора» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
«Зенит» установил ценник на Энрике для «Аль-Иттихада»
19 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+