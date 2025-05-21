22 мая в рамках 33-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии состоится важный матч в борьбе за выживание. «Аль-Охдуд» примет на своeм поле «Аль-Раэд» в поединке команд, занимающих 17-е и 18-е места соответственно. Оба клуба идут с сериями поражений, пропускают часто и много, и этот матч может стать одним из последних шансов улучшить турнирную ситуацию. Предстоящая игра имеет высокую турнирную цену и будет проходить в условиях максимального давления.

«Аль-Охдуд»

«Аль-Охдуд» находится на 17-й строчке, имея в активе 28 очков. Команда проиграла три последних матча, причeм в двух из них пропустила суммарно 11 голов. В последних пяти турах у «Охдуда» только два забитых мяча и сразу 13 пропущенных (в среднем 2.6 за матч). Особенно болезненным стало поражение от «Аль-Насра» со счeтом 0:9.

Команда играет крайне нестабильно, особенно в обороне, и даже домашний фактор не приносит преимущества. Единственная победа за последние пять туров была добыта над аутсайдером – «Аль-Холудом». Сэйвиор Годвин, лучший бомбардир команды, забил 6 голов за сезон, но в последних матчах не отличается активностью.

«Аль-Раэд»

«Аль-Раэд» замыкает таблицу с 21 очком, но остаeтся одной из самых результативных команд в нижней части. За пять последних матчей команда забила 11 мячей – в среднем 2.2 за игру, но пропустила столько же, что указывает на серьeзные проблемы в защите. В каждом из четырeх последних матчей «Аль-Раэд» проиграл, несмотря на приличную результативность.

Карим Эль-Беркауи продолжает вести команду за собой – 12 голов в 24 матчах, и именно он остаeтся главным источником угрозы. Однако оборонительная линия допускает провалы, особенно при стандартах и в позиционной защите. На выезде «Аль-Раэд» играет открыто, часто вовлекается в перестрелки, и это делает их матчи зрелищными, но нестабильными по результату.

Факты о командах:

«Аль-Охдуд»

Проигрывает в 3 последних матчах

В среднем 0.4 гола за игру в атаке, 2.6 – в защите

Пропускает в 3 матчах подряд

Всего 2 гола в 5 последних турах

«Аль-Раэд»

Проигрывает в 4 матчах подряд

В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 2.6 – в защите

Пропускает в 4 матчах подряд

11 голов в 5 последних турах

Личные встречи 67% (2) 0% (0) 33% (1) 5 Забитых мячей 4 1.67 В среднем за матч 1.33 2:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур Аль-Раед 0 : 2 Аль-Охдуд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур Аль-Охдуд 1 : 3 Аль-Раед Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур Аль-Раед 1 : 2 Аль-Охдуд

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Раэд»

На фоне слабой обороны обеих команд и острой необходимости набирать очки, этот матч имеет все шансы стать результативным. «Аль-Охдуд» не может наладить игру в атаке, а «Аль-Раэд» при всех минусах регулярно забивает. Гости смотрятся предпочтительнее и способны одержать победу даже несмотря на турнирное положение.Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Аль-Раэд».

Рекомендованные ставки: