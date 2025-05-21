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Прогноз на точный счет матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Раэд»: Высшая лига, 22 мая 2025

21 мая 2025 10:17
Аль-Охдуд - Аль-Раед
22 мая 2025, четверг 19:05 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
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7.90
Точный счёт 1:2 в пользу «Аль-Раэд»
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22 мая в рамках 33-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии состоится важный матч в борьбе за выживание. «Аль-Охдуд» примет на своeм поле «Аль-Раэд» в поединке команд, занимающих 17-е и 18-е места соответственно. Оба клуба идут с сериями поражений, пропускают часто и много, и этот матч может стать одним из последних шансов улучшить турнирную ситуацию. Предстоящая игра имеет высокую турнирную цену и будет проходить в условиях максимального давления.

«Аль-Охдуд»

«Аль-Охдуд» находится на 17-й строчке, имея в активе 28 очков. Команда проиграла три последних матча, причeм в двух из них пропустила суммарно 11 голов. В последних пяти турах у «Охдуда» только два забитых мяча и сразу 13 пропущенных (в среднем 2.6 за матч). Особенно болезненным стало поражение от «Аль-Насра» со счeтом 0:9.

Команда играет крайне нестабильно, особенно в обороне, и даже домашний фактор не приносит преимущества. Единственная победа за последние пять туров была добыта над аутсайдером – «Аль-Холудом». Сэйвиор Годвин, лучший бомбардир команды, забил 6 голов за сезон, но в последних матчах не отличается активностью.

«Аль-Раэд»

«Аль-Раэд» замыкает таблицу с 21 очком, но остаeтся одной из самых результативных команд в нижней части. За пять последних матчей команда забила 11 мячей – в среднем 2.2 за игру, но пропустила столько же, что указывает на серьeзные проблемы в защите. В каждом из четырeх последних матчей «Аль-Раэд» проиграл, несмотря на приличную результативность.

Карим Эль-Беркауи продолжает вести команду за собой – 12 голов в 24 матчах, и именно он остаeтся главным источником угрозы. Однако оборонительная линия допускает провалы, особенно при стандартах и в позиционной защите. На выезде «Аль-Раэд» играет открыто, часто вовлекается в перестрелки, и это делает их матчи зрелищными, но нестабильными по результату.

Факты о командах:

«Аль-Охдуд»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем 0.4 гола за игру в атаке, 2.6 – в защите
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Всего 2 гола в 5 последних турах

«Аль-Раэд»

  • Проигрывает в 4 матчах подряд
  • В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 2.6 – в защите
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • 11 голов в 5 последних турах

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
5
Забитых мячей
4
1.67
В среднем за матч
1.33
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Раед
0 : 2
20.01.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
29.03.2024
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Раед
1 : 2
30.09.2023
Аль-Охдуд

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Раэд»

На фоне слабой обороны обеих команд и острой необходимости набирать очки, этот матч имеет все шансы стать результативным. «Аль-Охдуд» не может наладить игру в атаке, а «Аль-Раэд» при всех минусах регулярно забивает. Гости смотрятся предпочтительнее и способны одержать победу даже несмотря на турнирное положение.Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Аль-Раэд».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Аль-Раэд» – коэффициент 7.90
  • Победа «Аль-Раэд» – коэффициент 2.45
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Аль-Раэд» больше 1.5 – коэффициент 2.05

7.90
Точный счёт 1:2 в пользу «Аль-Раэд»
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Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Раед Аль-Охдуд
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