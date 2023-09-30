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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Аль-Охдуд
Аль-Раед - Аль-Охдуд: обзор матча 30 сентября 2023
Аль-Раед
30.09.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Охдуд
29'
К. Эль-Беркауи
21'
С. Годвин
83'
А. Буркэ (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Раед - Аль-Охдуд
86'
Замена
Х. Аль-Мансур
️️️️
А. Кольядо
83'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Буркэ
78'
Замена
S. Al Salim
️️️️
А. Фарадж
77'
Желтая карточка
Э. Аль-Муваллад
Замена
Я. Сунбул
️️️️
М. Норманн
75'
Замена
Н. Азази
️️️️
У. Гонсалес
74'
Желтая карточка
М. Лум
66'
63'
Желтая карточка
С. Годвин
46'
Замена
M. Al Shaikh
️️️️
Ф. Тэнасе
ГОЛ! 1:1!
К. Эль-Беркауи
29'
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Годвин
Пас отдал
H. Al Zabdani
4'
Желтая карточка
А. Буркэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
10
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
ПВ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Леандре Тавамба
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
55
Nasser Hadhood
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Аль-Охдуд
23
Hussein Shaian
ВР
20
Хамад Аль-Мансур
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
4-2-1-2-1
99
Морейра
21
Гонсалес
2
Ваеши
27
Аль-Собеаи
23
Аль-Давсари
21
Лум
17
Норманн
14
Аль-Биши
10
Саюд
10
Фузаир
95
Эль-Беркауи
3-2-1-3-1
28
Витор
4
Аль-Рубаи
33
Буркэ
27
Фарадж
8
4
Кверквелия
6
Аль-Муваллад
10
Кольядо
17
Тэнасе
77
Годвин
9
Тавамба
17
Норманн
45
Сунбул
45
Сунбул
17
Норманн
21
Гонсалес
18
Азази
18
Азази
21
Гонсалес
10
Кольядо
20
Аль-Мансур
20
Аль-Мансур
10
Кольядо
17
Тэнасе
13
13
17
Тэнасе
27
Фарадж
17
17
27
Фарадж
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Охдуд
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
55
Nasser Hadhood
ЦП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
23
Hussein Shaian
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
55
Nasser Hadhood
ЦП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
23
Hussein Shaian
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Охдуд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
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