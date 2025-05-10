11 мая на стадионе Dhamak Club Stadium в рамках 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии состоится важная встреча между командами из нижней части таблицы. «Дамак», находясь на 13-м месте с 31 очком, будет стремиться обезопасить своe положение и набрать столь нужные очки. «Аль-Раэд», занимающий 18-ю строчку с 21 очком, отчаянно борется за выживание и постарается исправить ситуацию, несмотря на слабую игру в защите. Обе команды регулярно забивают в последних матчах, что обещает зрелищное и открытое противостояние.

«Дамак»

«Дамак» продолжает борьбу за сохранение прописки в Высшей лиге, но последние матчи показали нестабильную форму: три поражения за пять туров и всего одна победа. Команда стабильно забивает – 6 голов за 5 последних матчей (в среднем 1.2 гола за игру) – и также стабильно пропускает: 7 голов за тот же период (1.4 в среднем). Лидер атаки – Жорж-Кевин Нкуду, который отметился 13 голами в 26 матчах сезона. Особенность «Дамака» – результативная игра дома: команда забивает в трeх последних турах подряд и показывает боевой настрой, несмотря на трудности.

«Аль-Раэд»

«Аль-Раэд» находится в зоне вылета и подходит к матчу с серьeзными проблемами в обороне: 13 пропущенных мячей за 5 последних игр (в среднем 2.6 гола за игру). При этом атака выглядит весьма достойно: 11 забитых голов за последние 5 туров (2.2 гола за игру), что демонстрирует силу нападения даже против сильных соперников. Главная угроза для соперников – Карим Эль-Беркауи, оформивший 12 голов в 22 матчах. «Аль-Раэд» забивает в каждом из последних трeх матчей, но их оборона остаeтся самой уязвимой частью команды, что сильно осложняет борьбу за выживание.

Факты о командах:

«Дамак»

Забивает в 3 последних матчах подряд.

Пропускает в 4 последних матчах.

В последних 5 матчах: 6 забитых и 7 пропущенных мячей.

Жорж-Кевин Нкуду – 13 голов в 26 матчах.

«Аль-Раэд»

Забивает в 3 последних матчах подряд.

Пропускает в 23 из 25 последних матчей.

В последних 5 матчах: 11 забитых и 13 пропущенных мячей.

Карим Эль-Беркауи – 12 голов в 22 матчах.

Личные встречи 75% (3) 25% (1) 0% (0) 5 Забитых мячей 1 1.25 В среднем за матч 0.25 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:2 Самая крупная ничья: 1:1 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур Дамак 1 : 0 Аль-Раед Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур Аль-Раед 0 : 2 Дамак Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур Дамак 1 : 1 Аль-Раед Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур Аль-Раед 0 : 1 Дамак

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Раэд»

Обе команды имеют ярко выраженные атакующие линии и при этом слабую оборону, что обещает результативный футбол. «Дамак» дома традиционно опасен впереди, а «Аль-Раэд» продолжает забивать даже в неудачных матчах, компенсируя слабую оборону активной игрой в нападении. Ожидается открытая игра с обменом голами. «Дамак» будет использовать преимущество своего поля, но «Аль-Раэд» способен навязать борьбу и реализовать свои моменты.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: