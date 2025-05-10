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Прогноз на точный счет матча «Дамак» – «Аль-Раэд»: Высшая лига Саудовской Аравии, 11 мая 2025

10 мая 2025 12:16
Дамак - Аль-Раед
11 мая 2025, воскресенье 19:10 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
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7.5
Точный счёт 2:2
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11 мая на стадионе Dhamak Club Stadium в рамках 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии состоится важная встреча между командами из нижней части таблицы. «Дамак», находясь на 13-м месте с 31 очком, будет стремиться обезопасить своe положение и набрать столь нужные очки. «Аль-Раэд», занимающий 18-ю строчку с 21 очком, отчаянно борется за выживание и постарается исправить ситуацию, несмотря на слабую игру в защите. Обе команды регулярно забивают в последних матчах, что обещает зрелищное и открытое противостояние.

«Дамак»

«Дамак» продолжает борьбу за сохранение прописки в Высшей лиге, но последние матчи показали нестабильную форму: три поражения за пять туров и всего одна победа. Команда стабильно забивает – 6 голов за 5 последних матчей (в среднем 1.2 гола за игру) – и также стабильно пропускает: 7 голов за тот же период (1.4 в среднем). Лидер атаки – Жорж-Кевин Нкуду, который отметился 13 голами в 26 матчах сезона. Особенность «Дамака» – результативная игра дома: команда забивает в трeх последних турах подряд и показывает боевой настрой, несмотря на трудности.

«Аль-Раэд»

«Аль-Раэд» находится в зоне вылета и подходит к матчу с серьeзными проблемами в обороне: 13 пропущенных мячей за 5 последних игр (в среднем 2.6 гола за игру). При этом атака выглядит весьма достойно: 11 забитых голов за последние 5 туров (2.2 гола за игру), что демонстрирует силу нападения даже против сильных соперников. Главная угроза для соперников – Карим Эль-Беркауи, оформивший 12 голов в 22 матчах. «Аль-Раэд» забивает в каждом из последних трeх матчей, но их оборона остаeтся самой уязвимой частью команды, что сильно осложняет борьбу за выживание.

Факты о командах:

«Дамак»

  • Забивает в 3 последних матчах подряд.
  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 матчах: 6 забитых и 7 пропущенных мячей.
  • Жорж-Кевин Нкуду – 13 голов в 26 матчах.

«Аль-Раэд»

  • Забивает в 3 последних матчах подряд.
  • Пропускает в 23 из 25 последних матчей.
  • В последних 5 матчах: 11 забитых и 13 пропущенных мячей.
  • Карим Эль-Беркауи – 12 голов в 22 матчах.

Личные встречи
75% (3)
25% (1)
0% (0)
5
Забитых мячей
1
1.25
В среднем за матч
0.25
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Раед
0 : 2
10.01.2025
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Дамак
1 : 1
27.05.2024
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Раед
0 : 1
15.12.2023
Дамак

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Раэд»

Обе команды имеют ярко выраженные атакующие линии и при этом слабую оборону, что обещает результативный футбол. «Дамак» дома традиционно опасен впереди, а «Аль-Раэд» продолжает забивать даже в неудачных матчах, компенсируя слабую оборону активной игрой в нападении. Ожидается открытая игра с обменом голами. «Дамак» будет использовать преимущество своего поля, но «Аль-Раэд» способен навязать борьбу и реализовать свои моменты.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «Дамак» больше 1.5 – коэффициент 2.10

7.5
Точный счёт 2:2
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Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Раед Дамак
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