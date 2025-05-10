11 мая на стадионе Dhamak Club Stadium в рамках 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии состоится важная встреча между командами из нижней части таблицы. «Дамак», находясь на 13-м месте с 31 очком, будет стремиться обезопасить своe положение и набрать столь нужные очки. «Аль-Раэд», занимающий 18-ю строчку с 21 очком, отчаянно борется за выживание и постарается исправить ситуацию, несмотря на слабую игру в защите. Обе команды регулярно забивают в последних матчах, что обещает зрелищное и открытое противостояние.
«Дамак»
«Дамак» продолжает борьбу за сохранение прописки в Высшей лиге, но последние матчи показали нестабильную форму: три поражения за пять туров и всего одна победа. Команда стабильно забивает – 6 голов за 5 последних матчей (в среднем 1.2 гола за игру) – и также стабильно пропускает: 7 голов за тот же период (1.4 в среднем). Лидер атаки – Жорж-Кевин Нкуду, который отметился 13 голами в 26 матчах сезона. Особенность «Дамака» – результативная игра дома: команда забивает в трeх последних турах подряд и показывает боевой настрой, несмотря на трудности.
«Аль-Раэд»
«Аль-Раэд» находится в зоне вылета и подходит к матчу с серьeзными проблемами в обороне: 13 пропущенных мячей за 5 последних игр (в среднем 2.6 гола за игру). При этом атака выглядит весьма достойно: 11 забитых голов за последние 5 туров (2.2 гола за игру), что демонстрирует силу нападения даже против сильных соперников. Главная угроза для соперников – Карим Эль-Беркауи, оформивший 12 голов в 22 матчах. «Аль-Раэд» забивает в каждом из последних трeх матчей, но их оборона остаeтся самой уязвимой частью команды, что сильно осложняет борьбу за выживание.
Факты о командах:
«Дамак»
- Забивает в 3 последних матчах подряд.
- Пропускает в 4 последних матчах.
- В последних 5 матчах: 6 забитых и 7 пропущенных мячей.
- Жорж-Кевин Нкуду – 13 голов в 26 матчах.
«Аль-Раэд»
- Забивает в 3 последних матчах подряд.
- Пропускает в 23 из 25 последних матчей.
- В последних 5 матчах: 11 забитых и 13 пропущенных мячей.
- Карим Эль-Беркауи – 12 голов в 22 матчах.
Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Раэд»
Обе команды имеют ярко выраженные атакующие линии и при этом слабую оборону, что обещает результативный футбол. «Дамак» дома традиционно опасен впереди, а «Аль-Раэд» продолжает забивать даже в неудачных матчах, компенсируя слабую оборону активной игрой в нападении. Ожидается открытая игра с обменом голами. «Дамак» будет использовать преимущество своего поля, но «Аль-Раэд» способен навязать борьбу и реализовать свои моменты.
Прогноз на точный счeт: 2:2.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.55
- Индивидуальный тотал «Дамак» больше 1.5 – коэффициент 2.10