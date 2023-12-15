Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Дамак
Аль-Раед - Дамак: обзор матча 15 декабря 2023
Аль-Раед
15.12.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Дамак
42'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Раед - Дамак
Желтая карточка
М. Норманн
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Шафаи
90'
+3
Замена
А. Аль-Обейд
️️️️
Д. Антолич
90'
+3
Замена
Р. Солан
️️️️
А. Аль-Зайн
90'
+3
Замена
А. Маджраши
️️️️
Н. Станчу
82'
Замена
Б. Мунши
️️️️
Д. Н'Куду
70'
Замена
А. Сесай
️️️️
А. Аль-Шахрани
Желтая карточка
Х. Аль-Джайзани
54'
Замена
М. Аль-Биши
️️️️
М. Аль-Давсари
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Д. Антолич
Замена
Ж. Таварес
️️️️
А. Саюд
38'
37'
Желтая карточка
А. Аль-Зайн
Желтая карточка
М. Лум
22'
17'
Желтая карточка
Д. Антолич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
10
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
(К)
ПВ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
8
Тарек Хамед
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
49
Ахмад Аль-Зайн
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
Дамак
40
Мустафа Зегба
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
16
Бадр Мунши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
3-4-2-1
99
Морейра
94
Аль-Радже
21
Гонсалес
27
Аль-Собеаи
2
Аль-Джайзани
21
Лум
17
Норманн
23
Аль-Давсари
10
Саюд
10
Фузаир
95
Эль-Беркауи
4-1-3-2
33
Аль-Махасне
14
Факихи
15
Шафаи
3
Бедран
21
Аль-Анази
8
Хамед
8
Антолич
10
Станчу
14
Н'Куду
49
Аль-Зайн
14
Аль-Шахрани
23
Аль-Давсари
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
23
Аль-Давсари
10
Саюд
11
Таварес
11
Таварес
10
Саюд
8
Антолич
13
Аль-Обейд
13
Аль-Обейд
8
Антолич
10
Станчу
23
Маджраши
23
Маджраши
10
Станчу
14
Н'Куду
16
Мунши
16
Мунши
14
Н'Куду
14
Аль-Шахрани
9
Сесай
9
Сесай
14
Аль-Шахрани
49
Аль-Зайн
15
Солан
15
Солан
49
Аль-Зайн
Остались в запасе
Аль-Раед
Дамак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
40
Мустафа Зегба
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
Остались в запасе
40
Мустафа Зегба
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Раед - Дамак
3
3
Всего ударов по воротам
0
5
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
0
Нарушения
8
6
Количество передач
170
317
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
0
3
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Информация о матче
Главный судья:
Mohammed Al-Bered, Saudi Arabia
Новости команд
Все
Аль-Раед
Дамак
Роналду заплакал во время чемпионского матча «Аль-Насра»
21 мая
1
Роналду забил 972-й и 973-й голы в карьере
21 мая
3
⚡️ Дубль 41-летнего Роналду принес «Аль-Насру» первое за 7 лет чемпионство
21 мая
10
«Аль-Наср» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2026
21 мая
«Аль-Наср» – «Дамак»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 2
20 мая
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Раед» – «Аль-Холуд»: Высшая лига, 26 мая 2025
2025.05.25 10:36
Прогноз на точный счет матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Раэд»: Высшая лига, 22 мая 2025
2025.05.21 10:14
«Аль-Раед» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2025
2025.05.15 20:02
Прогноз на точный счет матча «Аль-Раед» – «Аль-Иттихад»: Высшая лига Саудовской Аравии, 15 мая 2025
2025.05.14 11:33
Прогноз на точный счет матча «Дамак» – «Аль-Раэд»: Высшая лига Саудовской Аравии, 11 мая 2025
2025.05.10 12:26
Роналду заплакал во время чемпионского матча «Аль-Насра»
21 мая
1
Роналду забил 972-й и 973-й голы в карьере
21 мая
3
⚡️ Дубль 41-летнего Роналду принес «Аль-Насру» первое за 7 лет чемпионство
21 мая
10
«Аль-Наср» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2026
21 мая
«Аль-Наср» – «Дамак»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 2
20 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+