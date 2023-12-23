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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Аль-Раед
Аль-Иттихад - Аль-Раед: обзор матча 23 декабря 2023
Аль-Иттихад
23.12.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Раед
25'
Ромариньо
22'
К. Эль-Беркауи
72'
К. Эль-Беркауи
90'
М. Аль-Давсари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Раед
Желтая карточка
С. Джамаан Аль-Амри
90'
+7
90'
+6
Замена
Н. Азази
️️️️
М. Норманн
90'
+6
Замена
Ф. Аль-Гамди
️️️️
М. Фузаир
90'
ГОЛ! 1:3!
М. Аль-Давсари
Желтая карточка
А. Камара
88'
87'
Замена
Я. Сунбул
️️️️
К. Эль-Беркауи
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
К. Бензема
75'
Замена
А. Камара
️️️️
И. Коронадо
74'
72'
ГОЛ! 1:2!
К. Эль-Беркауи
Пас отдал
Ж. Таварес
Замена
Ф. Аль-Шамрани
️️️️
А. Бамсауд
64'
ГОЛ! 1:1!
Ромариньо
Пас отдал
И. Коронадо
25'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Эль-Беркауи
Пас отдал
Х. Аль-Джайзани
Красная карточка
М. Аль-Олаян
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
6
Фабиньо
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
77
Игор Коронадо
АП
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
7
Ромариньо
ЦФ
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
10
Мохаммед Фузаир
(К)
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
2-4-2-2
33
аль-Майюф
24
Бамсауд
33
Аль-Олаян
6
Фабиньо
91
Канте
8
Аль-Гамди
6
Аль-Фархан
77
Коронадо
22
Аль-Сахафи
7
Ромариньо
9
Бензема
3-4-1-2
99
Морейра
27
Аль-Собеаи
94
Аль-Радже
21
Гонсалес
23
Аль-Давсари
21
Лум
17
Норманн
2
Аль-Джайзани
10
Фузаир
95
Эль-Беркауи
11
Таварес
24
Бамсауд
29
Аль-Шамрани
29
Аль-Шамрани
24
Бамсауд
9
Бензема
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
9
Бензема
77
Коронадо
70
Камара
70
Камара
77
Коронадо
95
Эль-Беркауи
45
Сунбул
45
Сунбул
95
Эль-Беркауи
17
Норманн
18
Азази
18
Азази
17
Норманн
10
Фузаир
7
Аль-Гамди
7
Аль-Гамди
10
Фузаир
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Раед
43
Марсело Гроэ
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
Остались в запасе
43
Марсело Гроэ
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Раед
2
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
16
Офсайды
1
3
Количество передач
590
371
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Sami Ahmed Al-Jurays, Saudi Arabia
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