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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Аль-Рияд
Аль-Фат - Аль-Рияд: обзор матча 28 ноября 2024
Аль-Фат
28.11.2024, четверг, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Рияд
45+3'
С. Бендебка
61'
А. Асири
81'
Б. Менса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Аль-Рияд
Желтая карточка
М. Саадан
89'
Замена
S. Al-Shurafa
️️️️
М. Аль-Кунайдыри
87'
Замена
H. Al Zarie
️️️️
S. Ayman Alzaid
87'
81'
ГОЛ! 1:2!
Б. Менса
Замена
А. Сбаи
️️️️
A. Safuq Al-Enezi
72'
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Асири
Пас отдал
Тозе
45'
+8
Желтая карточка
М. Борян
ГОЛ! 1:0!
С. Бендебка
Пас отдал
A. Al Julaydan
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
А. Асири
Желтая карточка
S. Ayman Alzaid
29'
Замена
A. Al Julaydan
️️️️
С. Баатия
17'
2'
Желтая карточка
А. Аль-Хайбари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Петер Саппанош
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
17
Марван Саадан
(К)
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
28
Софьян Бендебка
ОП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
96
Suhayb Ayman Alzaid
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К)
ЛЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
20
Тозе
АП
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
88
Othman Al-Othman
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
66
Majed Al Qahtani
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
3-1-4-2
1
Саппанош
12
Аль-Кунайдыри
64
Денайе
17
Саадан
28
Бендебка
93
80
15
Баатия
96
10
Зелараян
11
Батна
3-3-1-3
82
Борян
13
Асири
7
Селемани
78
Тамбакти
27
Аль-Нувеки
21
Кал
16
Аль-Хайбари
43
Менса
88
аш-Шехри
20
Тозе
8
Байеш
15
Баатия
32
32
15
Баатия
96
82
82
96
12
Аль-Кунайдыри
49
49
12
Аль-Кунайдыри
93
10
Сбаи
10
Сбаи
93
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Рияд
94
Waled Al Enazi
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
88
Othman Al-Othman
ЦП
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
66
Majed Al Qahtani
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
88
Othman Al-Othman
ЦП
21
Джанини
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
66
Majed Al Qahtani
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Рияд
2
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
13
Офсайды
3
0
Количество передач
407
451
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Информация о матче
Главный судья:
Khalid Al-Ahmari,
Стадион:
Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa
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