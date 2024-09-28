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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Аль-Охдуд
Аль-Фат - Аль-Охдуд: обзор матча 28 сентября 2024
Аль-Фат
28.09.2024, суббота, 18:10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 4
Завершен
Аль-Охдуд
7'
Джанини
19'
С. Бендебка
26'
И. Коне
70'
Н. Асири
74'
Н. Мусона
90+1'
M. Al Jahif
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Аль-Охдуд
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
M. Al Jahif
Пас отдал
H. Al Zabdani
90'
Замена
H. Al Zabdani
️️️️
К. Бассогог
90'
Замена
С. Аль-Аббас
️️️️
Н. Мусона
83'
Замена
Э. Аль-Муваллад
️️️️
И. Коне
Замена
А. Аль-Масуд
️️️️
S. Ayman Alzaid
80'
Замена
М. Аль-Фухаид Салах
️️️️
М. Аль-Кунайдыри
80'
74'
ГОЛ! 2:3!
Н. Мусона
Замена
S. Al-Shurafa
️️️️
O. Al-Othman
71'
70'
ГОЛ! 2:2!
Н. Асири
Пас отдал
К. Бассогог
65'
Замена
М. Аль-Саид
️️️️
Петрос
Замена
A. Al Dohaim
️️️️
А. Сбаи
58'
Красная карточка
Н. Аль-Муса
54'
Желтая карточка
С. Бендебка
35'
26'
ГОЛ! 2:1!
И. Коне
Пас отдал
А. Фарадж
ГОЛ! 2:0!
С. Бендебка
Пас отдал
А. Сбаи
19'
ГОЛ! 1:0!
Джанини
Пас отдал
Л. Зелараян
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Петер Саппанош
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Марван Саадан
(К)
ЦЗ
28
Софьян Бендебка
ОП
96
Suhayb Ayman Alzaid
ЦП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
10
Амин Сбаи
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
(К)
ЦЗ
6
Петрос
ОП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Кристиан Бассогог
ПП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
66
Diego Ferreira
ЦЗ
16
Diego Ferreira
ЦЗ
16
Diego Ferreira
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Саппанош
12
Аль-Кунайдыри
17
Саадан
64
Денайе
28
Бендебка
96
8
Аль-Муса
88
10
Зелараян
21
Джанини
10
Сбаи
4-1-3-1-1
28
Витор
98
Аль-Кайди
15
Асири
4
Аль-Рубаи
27
Фарадж
6
Петрос
13
Бассогог
10
16
Педроса
17
Мусона
28
Коне
10
Сбаи
24
24
10
Сбаи
12
Аль-Кунайдыри
14
Аль-Фухаид Салах
14
Аль-Фухаид Салах
12
Аль-Кунайдыри
88
49
49
88
96
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
96
13
Бассогог
8
8
13
Бассогог
28
Коне
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
28
Коне
6
Петрос
2
Аль-Саид
2
Аль-Саид
6
Петрос
17
Мусона
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
17
Мусона
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Охдуд
94
Waled Al Enazi
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
66
Diego Ferreira
ЦЗ
16
Diego Ferreira
ЦЗ
16
Diego Ferreira
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
66
Diego Ferreira
ЦЗ
16
Diego Ferreira
ЦЗ
16
Diego Ferreira
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Охдуд
1
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
6
11
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
12
Офсайды
0
2
Количество передач
444
354
Сейвы
7
2
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Стадион:
Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa
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