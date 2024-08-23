Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Кадисия - Аль-Фат
Аль-Кадисия - Аль-Фат: обзор матча 23 августа 2024
Аль-Кадисия
23.08.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Фат
34'
Х. Киньонес
90+2'
Х. Киньонес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Кадисия - Аль-Фат
Замена
А. Аль-Давсари
️️️️
Х. Киньонес
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Х. Киньонес
90'
+2
Желтая карточка
Э. Фернандес
83'
81'
Замена
A. Al Dohaim
️️️️
М. Аль-Фухаид Салах
Замена
М. Касем
️️️️
Г. Альварес
67'
Желтая карточка
Х. Киньонес
49'
ГОЛ! 1:0!
Х. Киньонес
Пас отдал
Т. Аль-Аммар
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Начо
(К)
ЦЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Аль-Фат
1
Петер Саппанош
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
(К)
ОП
77
Ali Salah Aljassem
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
15
Саид Баатия
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
96
Hussain Alnattar
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
63
Muntathir Al Shaqaq
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
4-1-3-2
1
Кастелс
6
Начо
2
Абулшамат
17
Альварес
4
Такри
6
Фернандес
52
Аль-Монассар
7
Аль-Аммар
8
Нандес
9
33
Киньонес
3-1-4-1-1
1
Саппанош
82
17
Саадан
64
Денайе
14
Аль-Фухаид Салах
88
8
Аль-Муса
15
Баатия
77
10
Зелараян
21
Джанини
17
Альварес
24
Касем
24
Касем
17
Альварес
33
Киньонес
39
Аль-Давсари
39
Аль-Давсари
33
Киньонес
14
Аль-Фухаид Салах
24
24
14
Аль-Фухаид Салах
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Аль-Фат
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
96
Hussain Alnattar
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
94
Waled Al Enazi
ВР
63
Muntathir Al Shaqaq
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
96
Hussain Alnattar
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
63
Muntathir Al Shaqaq
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Кадисия - Аль-Фат
2
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
14
9
Офсайды
1
1
Количество передач
402
413
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Информация о матче
Стадион:
Принц Сауд бин Джалави
Новости команд
Все
Аль-Кадисия
Аль-Фат
«Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Кадисии» и «Аль-Фейхи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Хиляля» и «Аль-Фатеха» на победу в матче 12-го тура
30 октября
«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
«Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Кадисии» и «Аль-Фейхи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Высшая лига Саудовской Аравии: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Кадисии» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Кадисия» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Хиляля» и «Аль-Фатеха» на победу в матче 12-го тура
30 октября
«Аль-Фатех» – «Аль-Халидж»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
17 октября
«Аль-Фат» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 октября 2026
9 октября
«Аль-Фат» – «Аль-Ахли»: кризисный клуб против гостевой машины – спасет ли «Аль-Фат» смена тренера?
8 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+