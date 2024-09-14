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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Аль-Иттифак
Аль-Фат - Аль-Иттифак: обзор матча 14 сентября 2024
Аль-Фат
14.09.2024, суббота, 18:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Иттифак
64'
Джанини
73'
Ж. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Аль-Иттифак
83'
Замена
️️️️
С. Фофана
83'
Замена
А. Хинди
️️️️
М. Аль-Олаян
83'
Замена
А. Аль-Малки
️️️️
М. Дембеле
81'
Желтая карточка
М. Аль-Олаян
Замена
A. Al Dohaim
️️️️
М. Аль-Кунайдыри
77'
73'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Кошта
Пас отдал
К. Токо Экамби
ГОЛ! 1:0!
Джанини
Пас отдал
Л. Зелараян
64'
59'
Замена
А. Медран
️️️️
Витиньо
Замена
S. Ayman Alzaid
️️️️
Н. Аль-Муса
57'
Замена
А. Сбаи
️️️️
O. Al-Othman
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Петер Саппанош
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Марван Саадан
(К)
ЦЗ
28
Софьян Бендебка
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
3
Абдулла Маду
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
96
Suhayb Ayman Alzaid
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Аль-Иттифак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
3-1-3-2-1
1
Саппанош
12
Аль-Кунайдыри
17
Саадан
64
Денайе
28
Бендебка
15
Баатия
8
Аль-Муса
88
10
Зелараян
11
Батна
21
Джанини
4-2-1-3
1
Родак
61
Аль-Отаиб
3
Маду
70
Хатиб
33
Аль-Олаян
23
Вейналдум
42
Фофана
11
Витиньо
9
Экамби
9
Дембеле
21
Радиф
12
Аль-Кунайдыри
24
24
12
Аль-Кунайдыри
8
Аль-Муса
96
96
8
Аль-Муса
88
10
Сбаи
10
Сбаи
88
33
Аль-Олаян
37
Хинди
37
Хинди
33
Аль-Олаян
9
Дембеле
88
Аль-Малки
88
Аль-Малки
9
Дембеле
11
Витиньо
10
Медран
10
Медран
11
Витиньо
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Иттифак
94
Waled Al Enazi
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Иттифак
1
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
14
12
Офсайды
4
1
Количество передач
492
418
Сейвы
4
1
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Стадион:
Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa
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