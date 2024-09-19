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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Оруба - Аль-Фат
Аль-Оруба - Аль-Фат: обзор матча 19 сентября 2024
Аль-Оруба
19.09.2024, четверг, 18:55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Фат
51'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Оруба - Аль-Фат
Замена
M. Al-Saiari
️️️️
Э. Боатенг
90'
+1
Замена
Н. Аль-Камири
️️️️
H. Al Maqati
90'
85'
Замена
O. Al-Othman
️️️️
М. Аль-Кунайдыри
85'
Замена
A. Safuq Al-Enezi
️️️️
S. Ayman Alzaid
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
84'
77'
Желтая карточка
Д. Денайе
Замена
Х. Аль-Шуваиш
️️️️
И. Аль-Зубайди
75'
Замена
А. Аль-Шаммари
️️️️
К. Тельо
75'
68'
Замена
S. Al-Shurafa
️️️️
А. Сбаи
Желтая карточка
К. Мухар
57'
Желтая карточка
И. Аль-Зубайди
53'
ГОЛ! 1:0!
К. Тельо
Пас отдал
Э. Боатенг
51'
49'
Желтая карточка
Л. Зелараян
29'
Желтая карточка
М. Саадан
Желтая карточка
H. Al Maqati
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Оруба
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
H. Al Maqati
(К)
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Аль-Фат
1
Петер Саппанош
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Марван Саадан
(К)
ЦЗ
28
Софьян Бендебка
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
96
Suhayb Ayman Alzaid
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
10
Амин Сбаи
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Оруба
22
Saud Al Ruwaili
ВР
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
66
Naif Masoud
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
3-5-1-1
1
13
Аль-Зубайди
27
Кандусс
4
Зума
11
14
Сери
7
73
Мухар
7
Гудмундссон
37
Тельо
9
Боатенг
3-1-2-2-2
1
Саппанош
64
Денайе
17
Саадан
12
Аль-Кунайдыри
28
Бендебка
15
Баатия
96
11
Батна
10
Зелараян
21
Джанини
10
Сбаи
37
Тельо
18
Аль-Шаммари
18
Аль-Шаммари
37
Тельо
13
Аль-Зубайди
33
Аль-Шуваиш
33
Аль-Шуваиш
13
Аль-Зубайди
11
12
Аль-Камири
12
Аль-Камири
11
9
Боатенг
90
90
9
Боатенг
12
Аль-Кунайдыри
88
88
12
Аль-Кунайдыри
96
93
93
96
10
Сбаи
49
49
10
Сбаи
Остались в запасе
Аль-Оруба
Аль-Фат
22
Saud Al Ruwaili
ВР
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
66
Naif Masoud
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
22
Saud Al Ruwaili
ВР
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
66
Naif Masoud
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Оруба - Аль-Фат
4
3
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
13
Офсайды
3
1
Количество передач
308
584
Сейвы
6
3
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Оруба
3 : 2
26.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
12.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
2 : 4
01.05.2025
Аль-Оруба
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Информация о матче
Стадион:
Al-Oruba Club Stadium, Sakakah
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