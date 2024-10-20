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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Аль-Холуд
Аль-Фат - Аль-Холуд: обзор матча 20 октября 2024
Аль-Фат
20.10.2024, воскресенье, 17:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Холуд
54'
Джанини
9'
А. Кольядо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Аль-Холуд
Замена
A. Al Dohaim
️️️️
М. Аль-Фухаид Салах
88'
78'
Замена
А. Аль-Сафари
️️️️
К. Н'Дорам
78'
Замена
️️️️
H. Al-Asmari
Замена
А. Аль-Масуд
️️️️
S. Ayman Alzaid
78'
Замена
А. Сбаи
️️️️
O. Al-Othman
67'
ГОЛ! 1:1!
Джанини
Пас отдал
S. Ayman Alzaid
54'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Кольядо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Петер Саппанош
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
(К)
ОП
28
Софьян Бендебка
ОП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
96
Suhayb Ayman Alzaid
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Холуд
43
Марсело Гроэ
(К)
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Аль-Холуд
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
70
M. Sawan
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Саппанош
12
Аль-Кунайдыри
17
Саадан
64
Денайе
14
Аль-Фухаид Салах
28
Бендебка
8
Аль-Муса
96
88
10
Зелараян
21
Джанини
4-1-1-2-2
43
Гроэ
5
Троост-Эконг
23
Гьембер
12
27
Аль-Шаммрани
96
Н'Дорам
15
Дьен
10
Кольядо
9
Маолида
22
11
Мюлека
14
Аль-Фухаид Салах
24
24
14
Аль-Фухаид Салах
88
10
Сбаи
10
Сбаи
88
96
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
96
96
Н'Дорам
18
Аль-Сафари
18
Аль-Сафари
96
Н'Дорам
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Холуд
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
70
M. Sawan
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
70
M. Sawan
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Холуд
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
9
Нарушения
7
12
Офсайды
0
2
Количество передач
494
360
Сейвы
3
6
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
- : -
04.12.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Файсали
3 : 2
15.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Холуд
0 : 5
09.10.2026
Аль-Кадисия
Информация о матче
Главный судья:
E Al-Khaibari, Saudi Arabia
Стадион:
Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa
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