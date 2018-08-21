Защитник «Манчестер Сити» перешел в «Лион»

Защитник «Манчестер Сити» Джейсон Денайе стал игроком «Лиона». 23-летний бельгиец подписал контракт, рассчитанный до лета 2022 года.
Стоимость трансфера оценивается в 6,5 миллиона евро. Еще 3,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
Прошлый сезоне футболист провел в «Галатасарае» на правах аренды. В 22-х матчах чемпионата Турции Денайе отдал одну голевую передачу.
Présentation de Jason Denayer en compagnie de Bruno Genesio et de Florian Maurice demain mercredi à partir de 12h !— Olympique Lyonnais (@OL) 21 августа 2018 г.
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