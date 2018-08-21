Защитник «Манчестер Сити» перешел в «Лион»

Защитник «Манчестер Сити» Джейсон Денайе стал игроком «Лиона». 23-летний бельгиец подписал контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Стоимость трансфера оценивается в 6,5 миллиона евро. Еще 3,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Прошлый сезоне футболист провел в «Галатасарае» на правах аренды. В 22-х матчах чемпионата Турции Денайе отдал одну голевую передачу.