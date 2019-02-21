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    УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

    На официальном сайте УЕФА запущено голосование на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    В число претендентов включены защитник «Лиона» Джейсон Денайе, полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара, вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и капитан «Атлетико» Диего Годин.

    • На этой неделе «Лион» сыграл вничью с «Барселоной», а «Бавария» – с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Шальке», «Атлетико» обыграл «Ювентус».
    • Стерлинг и Годин записали в свой актив по забитому голу.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    21.02.2019 07:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 14:03

      Стерлинг хорош.

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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 09:20

      Диего Годин мне кажется прям ТОПчик

      2
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