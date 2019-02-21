УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стерлинг хорош.
На официальном сайте УЕФА запущено голосование на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В число претендентов включены защитник «Лиона» Джейсон Денайе, полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара, вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и капитан «Атлетико» Диего Годин.
- На этой неделе «Лион» сыграл вничью с «Барселоной», а «Бавария» – с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Шальке», «Атлетико» обыграл «Ювентус».
- Стерлинг и Годин записали в свой актив по забитому голу.