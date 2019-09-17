Тренер «Лиона» Силвиньо – об игре с «Зенитом»: «Если кто и должен был сегодня победить, то это мы»

В концовке Зенит свежее был. По ощущению перестраховались, а так могли ещё сильнее прибавить. И моментов особых в течение матча у Французов не было. Пенальти, так это исключительно заслуга Депая. Он молодец конечно, заработал. Но Зенит явно более логичный гол забил.
О какой победе Французов идёт речь? На ничью наиграли, но не более того..
Главный тренер «Лиона» Силвиньо прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1). Россияне забили первыми.
«Мы плохо начали матч. Может быть, из-за стресса. Всегда трудно играть дома в Лиге чемпионов – это слишком важное событие. Но стресс необходимо контролировать. Потом играли неплохо, мяч чаще был у нас. Но пропустили, что команду дестабилизировало.
Молодым игрокам следует быть спокойнее, и мы разговаривали об этом в перерыве. Если кто-то и должен был сегодня победить, то это мы. Но группа трудная, так что запишем себе очко и постараемся больше забивать впредь», – сказал бразилец.
- Команда из Санкт-Петербурга не играла в Лиге чемпионов с сезона-2015/16.
- «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.
- «Лион» в Лиге 1 идет на восьмом месте.