Тренер «Лиона» Силвиньо – об игре с «Зенитом»: «Если кто и должен был сегодня победить, то это мы»

Главный тренер «Лиона» Силвиньо прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1). Россияне забили первыми.

«Мы плохо начали матч. Может быть, из-за стресса. Всегда трудно играть дома в Лиге чемпионов – это слишком важное событие. Но стресс необходимо контролировать. Потом играли неплохо, мяч чаще был у нас. Но пропустили, что команду дестабилизировало.

Молодым игрокам следует быть спокойнее, и мы разговаривали об этом в перерыве. Если кто-то и должен был сегодня победить, то это мы. Но группа трудная, так что запишем себе очко и постараемся больше забивать впредь», – сказал бразилец.