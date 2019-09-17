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    Тренер «Лиона» Силвиньо – об игре с «Зенитом»: «Если кто и должен был сегодня победить, то это мы»

    Главный тренер «Лиона» Силвиньо прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1). Россияне забили первыми.

    «Мы плохо начали матч. Может быть, из-за стресса. Всегда трудно играть дома в Лиге чемпионов – это слишком важное событие. Но стресс необходимо контролировать. Потом играли неплохо, мяч чаще был у нас. Но пропустили, что команду дестабилизировало.

    Молодым игрокам следует быть спокойнее, и мы разговаривали об этом в перерыве. Если кто-то и должен был сегодня победить, то это мы. Но группа трудная, так что запишем себе очко и постараемся больше забивать впредь», – сказал бразилец.

    • Команда из Санкт-Петербурга не играла в Лиге чемпионов с сезона-2015/16.
    • «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.
    • «Лион» в Лиге 1 идет на восьмом месте.

    Источник: Sports.ru

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    17.09.2019 23:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2239

      TOMSON 5 минут назад

      В концовке Зенит свежее был. По ощущению перестраховались, а так могли ещё сильнее прибавить. И моментов особых в течение матча у Французов не было. Пенальти, так это исключительно заслуга Депая. Он молодец конечно, заработал. Но Зенит явно более логичный гол забил.
      О какой победе Французов идёт речь? На ничью наиграли, но не более того..

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      Рейтинг: +3100

      paracetamol 15 минут назад

      Он что, г-на наелся? Отскочили благодаря необязательному пену, да еще что-то вякают!

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      Рейтинг: +760

      Mariner 20 минут назад

      Если бы сегодня зенитовцы просто нормально отдавали пасы (нормально, т.е. как обычно - никаких суперских передач), то игра была бы на стороне поля Леона. Это к разговору о если бы да кабы.

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      Рейтинг: +3355

      Yev 39 минут назад

      Может он на приставке резался и на поле не смотрел? Странный типок

      1
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      Рейтинг: -581

      DonBaton 59 минут назад

      Если кто-то и должен был пойти накуй,так это ты и твой сраный недоклубик "коренных" французов обезьяньего происхождения с банановыми предпочтениями

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