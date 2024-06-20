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    Тренер сборной Албании прокомментировал ничью с Хорватией

    Главный тренер сборной Албании Силвиньо высказался о матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией (2:2).

    «Очень тяжело анализировать весь матч, но на последних минутах у нас были шансы выиграть. Если бы игра продолжалась чуть дольше, мы могли достичь большего. Я считаю, что мы провели хорошие замены. Например, в последние 10 минут мы решали, кто выйдет на поле – Броя или Даку, и выбрали Даку, потому что он сильнее и хорошо борется, а Броя нуждается в свободном пространстве», – сказал Силвиньо.

    «Я доволен ничьей и духом, который игроки проявили на поле, это то, что нас характеризует. Эта ничья хорошо послужит нам дальше. У нас молодая команда, и это всего лишь второй раз, когда мы участвуем в чемпионате Европы.

    Мы выйдем на следующую игру с сердцем и душой и получим опыт, какой может дать только Евро. Этот матч я буду помнить всю жизнь.

    Ходжа хорошо сыграл и в первом матче, и сегодня – он отличный игрок. Даку был выбран из-за своих характеристик, так как он хорошо борется в штрафной зоне», – добавил Силвиньо в интервью Paparaci.

    • В матче 1-го тура Албания уступила Италии (1:2).
    • В 3-м туре подопечные Силвиньо встретятся с Испанией 24 июня.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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