Люк Хольц
Тренер
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Хольц
|Команда
|Люксембург
|Гражданство
|Люксембург
|Дата рождения
|14 июня 1969
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Хольц
|Команда
|Люксембург
|Гражданство
|Люксембург
|Дата рождения
|14 июня 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Люксембург
|10
|0
|0
|10
|Дата
|Матч
|23.03.2023
|Словакия
|0 : 0
|Люксембург
|26.03.2023
|Люксембург
|0 : 0
|Португалия
|17.06.2023
|Люксембург
|0 : 0
|Лихтенштейн
|20.06.2023
|Босния и Герцеговина
|0 : 0
|Люксембург
|08.09.2023
|Люксембург
|0 : 0
|Исландия
|11.09.2023
|Португалия
|0 : 0
|Люксембург
|13.10.2023
|Исландия
|0 : 0
|Люксембург
|16.10.2023
|Люксембург
|0 : 0
|Словакия
|16.11.2023
|Люксембург
|0 : 0
|Босния и Герцеговина
|19.11.2023
|Лихтенштейн
|0 : 0
|Люксембург