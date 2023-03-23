Люк Хольц - статистика
Тренер
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Хольц
|Команда
|Люксембург
|Гражданство
|Люксембург
|Дата рождения
|14 июня 1969
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Хольц
|Команда
|Люксембург
|Гражданство
|Люксембург
|Дата рождения
|14 июня 1969
|Дата
|Матч
|Турнир
|23.03.2023
|Словакия
|0 : 0
|Люксембург
|Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
|26.03.2023
|Люксембург
|0 : 6
|Португалия
|Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Люксембург
|10
|0
|1
|9
|Дата
|Матч
|23.03.2023
|Словакия
|0 : 0
|Люксембург
|26.03.2023
|Люксембург
|0 : 6
|Португалия
|17.06.2023
|Люксембург
|0 : 0
|Лихтенштейн
|20.06.2023
|Босния и Герцеговина
|0 : 0
|Люксембург
|08.09.2023
|Люксембург
|0 : 0
|Исландия
|11.09.2023
|Португалия
|0 : 0
|Люксембург
|13.10.2023
|Исландия
|0 : 0
|Люксембург
|16.10.2023
|Люксембург
|0 : 0
|Словакия
|16.11.2023
|Люксембург
|0 : 0
|Босния и Герцеговина
|19.11.2023
|Лихтенштейн
|0 : 0
|Люксембург