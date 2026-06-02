3 июня 2026 года в 21:45 сборные Люксембурга и Италии сыграют в товарищеском матче.

Люксембург

Люксембург – типичный аутсайдер, который даже на своeм поле редко удивляет грандов. Команда не может выиграть в трeх последних товарищеских матчах. В атаке люксембуржцы действуют скромно, но хотя бы стабильно – забивают в среднем 1.00 гола за игру. Оборона тоже пропускает столько же. Однако против такой Италии этих цифр явно недостаточно.

Италия

Итальянцы подходят к матчу в хорошем настроении – 4 матча без поражений в товарищеских встречах, причeм последние три игры «скуадра адзурра» отыграла на ноль. В атаке итальянцы забивают 1.80 гола в среднем за 5 матчей. История встреч полностью на стороне гостей: 7 матчей без поражений против Люксембурга, причeм в каждой игре итальянцы забивали.

Факты о командах

Люксембург

Не могут выиграть в 3 последних товарищеских матчах

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.00 пропущено

Италия

4 матча без поражений в товарищеских встречах

3 последних товарищеских матча без пропущенных

За 5 матчей: 1.80 забито, 1.00 пропущено

Не проигрывают Люксембургу в 7 последних встречах

Забивают Люксембургу в 7 последних матчах

Прогноз на матч Люксембург – Италия

Италия на голову сильнее, в отличной форме и имеет подавляющую историю встреч. Люксембург может оказать сопротивление, но вряд ли больше. Гости должны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки