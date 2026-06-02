3 июня 2026 года в 21:45 сборные Люксембурга и Италии сыграют в товарищеском матче.
Люксембург
Люксембург – типичный аутсайдер, который даже на своeм поле редко удивляет грандов. Команда не может выиграть в трeх последних товарищеских матчах. В атаке люксембуржцы действуют скромно, но хотя бы стабильно – забивают в среднем 1.00 гола за игру. Оборона тоже пропускает столько же. Однако против такой Италии этих цифр явно недостаточно.
Италия
Итальянцы подходят к матчу в хорошем настроении – 4 матча без поражений в товарищеских встречах, причeм последние три игры «скуадра адзурра» отыграла на ноль. В атаке итальянцы забивают 1.80 гола в среднем за 5 матчей. История встреч полностью на стороне гостей: 7 матчей без поражений против Люксембурга, причeм в каждой игре итальянцы забивали.
Факты о командах
Люксембург
- Не могут выиграть в 3 последних товарищеских матчах
- За 5 матчей: 1.00 забито, 1.00 пропущено
Италия
- 4 матча без поражений в товарищеских встречах
- 3 последних товарищеских матча без пропущенных
- За 5 матчей: 1.80 забито, 1.00 пропущено
- Не проигрывают Люксембургу в 7 последних встречах
- Забивают Люксембургу в 7 последних матчах
Прогноз на матч Люксембург – Италия
Италия на голову сильнее, в отличной форме и имеет подавляющую историю встреч. Люксембург может оказать сопротивление, но вряд ли больше. Гости должны побеждать с сухим счeтом.
Рекомендованные ставки
- Победа Италии – коэффициент 1.55
- Тотал голов меньше 3.5