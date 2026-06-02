Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Люксембург – Италия: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.55

02 июня 2026 9:32
Люксембург - Италия
03 июн. 2026, среда 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа Италии
Сделать ставку

3 июня 2026 года в 21:45 сборные Люксембурга и Италии сыграют в товарищеском матче.

Люксембург

Люксембург – типичный аутсайдер, который даже на своeм поле редко удивляет грандов. Команда не может выиграть в трeх последних товарищеских матчах. В атаке люксембуржцы действуют скромно, но хотя бы стабильно – забивают в среднем 1.00 гола за игру. Оборона тоже пропускает столько же. Однако против такой Италии этих цифр явно недостаточно.

Италия

Итальянцы подходят к матчу в хорошем настроении – 4 матча без поражений в товарищеских встречах, причeм последние три игры «скуадра адзурра» отыграла на ноль. В атаке итальянцы забивают 1.80 гола в среднем за 5 матчей. История встреч полностью на стороне гостей: 7 матчей без поражений против Люксембурга, причeм в каждой игре итальянцы забивали.

Факты о командах

Люксембург

  • Не могут выиграть в 3 последних товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.00 пропущено

Италия

  • 4 матча без поражений в товарищеских встречах
  • 3 последних товарищеских матча без пропущенных
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 1.00 пропущено
  • Не проигрывают Люксембургу в 7 последних встречах
  • Забивают Люксембургу в 7 последних матчах

Прогноз на матч Люксембург – Италия

Италия на голову сильнее, в отличной форме и имеет подавляющую историю встреч. Люксембург может оказать сопротивление, но вряд ли больше. Гости должны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Италии – коэффициент 1.55
  • Тотал голов меньше 3.5

1.55
Победа Италии
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Италия Люксембург
Другие прогнозы
07.06.2026
12:00
1.42
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь - Калуга
Победа «Сибири»
07.06.2026
14:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан - Пакистан
Пакистан не проиграет
07.06.2026
16:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ - Велес
Тотал голов меньше 2.5
07.06.2026
16:00
1.40
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн - Кипр
Победа Кипра
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх - Заря Луганск РФ
Тотал голов больше 2.5
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия - Муром
Тотал голов меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 