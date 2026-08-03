Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим «Олимпиакосом» и нидерландским НЕК пройдет 4 августа 2026 года в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис». Хозяева подходят к игре в неудачной форме, проиграв три последних товарищеских матча и пропуская в семи последних встречах, тогда как гости демонстрируют феноменальную результативность, забивая в 30 последних матчах, но при этом также регулярно пропускают – в 11 из 13 последних игр. Встреча команд с атакующим потенциалом, но слабой обороной обещает быть результативной и непредсказуемой. Сможет ли «Олимпиакос» использовать фактор домашнего поля и прервать свою неудачную серию, или НЕК продолжит свою голевую серию и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Олимпиакос» подходит к этому матчу с серьезными проблемами в обороне – команда пропускает в семи последних матчах, а в последних пяти играх пропущено девять мячей (в среднем 1.80 за игру). При этом атака хозяев выглядит нестабильной: в последних пяти матчах забито всего шесть голов (в среднем 1.20 за игру). В товарищеских встречах греческий гранд уступил «АЗ Алкмар» (2:3), «Антверпену» (0:3) и «Аяксу» (0:1), что говорит о низкой готовности к официальным матчам. Однако «Олимпиакос» имеет огромный опыт еврокубков и традиционно силен на своем стадионе, где поддержка трибун может стать решающим фактором. В очных встречах с НЕК (товарищеский матч 2024 года) греки одержали победу 2:0, что дает некоторое психологическое преимущество.

НЕК находится в отличной атакующей форме, что подтверждает его впечатляющая серия – команда забивает в 30 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти играх нидерландцы забили 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустили девять (1.80), что указывает на открытый и результативный футбол. Гости также регулярно пропускают – в 11 из 13 последних встреч, что создает предпосылки для обмена голами. В предсезонных матчах НЕК разгромил «Аль-Фейху» (7:0), обыграл «В-Варен Нагасаки» (3:1) и уступил «Севилье» (1:2), что показывает способность забивать много, но и пропускать. Однако в выездных матчах Лиги чемпионов НЕК не выигрывает в последних пяти встречах, что может сказаться на уверенности гостей.

Итоговый вывод: обе команды имеют слабую оборону, но при этом мощные атаки, что делает матч открытым и результативным. «Олимпиакос» имеет преимущество домашнего поля, но находится в плохой форме, тогда как НЕК стабильно забивает, но также пропускает. Наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход, при котором обе команды сумеют отличиться, и игра завершится разделом очков.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды испытывают проблемы в обороне, но при этом стабильно забивают: НЕК делает это феноменально часто, а «Олимпиакос» – менее регулярно, но на своем поле способен прибавить. В единственной очной встрече (товарищеский матч 2024 года) победу одержал греческий клуб, однако та игра не имеет большого значения для текущего противостояния. Учитывая, что «Олимпиакос» проигрывает в трех последних матчах, а НЕК не выигрывает в пяти последних выездных еврокубковых встречах, ничья выглядит закономерным исходом, который устроит обе команды перед ответной игрой.





Прогноз на победителя

Учитывая слабую оборону обеих команд и их атакующий потенциал, а также нестабильную форму хозяев и гостевые проблемы НЕК, мы прогнозируем ничейный результат в первом матче. «Олимпиакос» использует домашнее поле, чтобы забить, но его защита вряд ли сможет сдержать атаки соперника, который забивает в 30 последних матчах. Вероятнее всего, игра завершится результативной ничьей, которая оставит интригу перед ответной встречей в Нидерландах. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 4.10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и НЕК состоится 4 августа 2026 года в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.