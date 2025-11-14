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  • Люксембург – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2025

Люксембург – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2025

14 ноября 2025, 21:35
Люксембург
14.11.2025, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
0 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Германия
49' Н. Вольтемаде 69' Н. Вольтемаде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Сеид Корац
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
7
Айман Дардари
ЛВ
8
Кристофер Мартинс
ОП
18
Лоран Янс
(К) ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
16
Боте Баку
ПЗ
5
Александар Павлович
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Люксембург
23
Лукас Фокс
ВР
12
Tiago Pereira Cardoso
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
6
Томас Морейра
ЦП
3
Abdulai Djabi Embalo
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
9
K. Avdusinovic
ЦФ
Германия
12
Финн Дамен
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
9
Кевин Шаде
ПВ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
7
Саид Эль-Мала
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Морис
2
Корац
13
Карлсон
8
Мартинс
19
Олесен
21
Тилль
16
Баррейро
10
Синани
18
Янс
7
Дардари
4
Бонерт
4-1-1-3-1
1
Бауманн
16
Баку
3
Антон
4
Та
22
Раум
5
Павлович
8
Горецка
19
Сане
17
Вирц
20
Гнабри
11
Вольтемаде
4
Бонерт
22
Мартинс
22
Мартинс
4
Бонерт
21
Тилль
6
Морейра
6
Морейра
21
Тилль
19
Олесен
3
3
19
Олесен
7
Дардари
21
Тилль
21
Тилль
7
Дардари
8
Мартинс
9
Курчи
9
Курчи
8
Мартинс
4
Та
2
Тиав
2
Тиав
4
Та
8
Горецка
8
Нмеча
8
Нмеча
8
Горецка
20
Гнабри
9
Шаде
9
Шаде
20
Гнабри
19
Сане
9
Левелинг
9
Левелинг
19
Сане
Остались в запасе
Люксембург
Германия
23
Лукас Фокс
ВР
12
Tiago Pereira Cardoso
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
9
K. Avdusinovic
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
12
Финн Дамен
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
7
Саид Эль-Мала
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
23
Лукас Фокс
ВР
12
Tiago Pereira Cardoso
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
9
K. Avdusinovic
ЦФ
Остались в запасе
12
Финн Дамен
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
7
Саид Эль-Мала
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Люксембург - Германия
3
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
10
Офсайды
0
2
Количество передач
307
591
Сейвы
5
1
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.45

Смотреть прямую трансляцию матча Люксембург против Германии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Люксембург – Германия

Люксембург – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Германия Люксембург
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