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Смотреть прямую трансляцию матча Люксембург против Германии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Люксембург – Германия