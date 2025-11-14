14.11.2025, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Люксембург
Люксембург
2-1-5-1-1
1
Морис
2
Корац
13
Карлсон
8
Мартинс
19
Олесен
21
Тилль
16
Баррейро
10
Синани
18
Янс
7
Дардари
4
Бонерт
4-1-1-3-1
1
Бауманн
16
Баку
3
Антон
4
Та
22
Раум
5
Павлович
8
Горецка
19
Сане
17
Вирц
20
Гнабри
11
Вольтемаде
4
Бонерт
22
Мартинс
22
Мартинс
4
Бонерт
21
Тилль
6
Морейра
6
Морейра
21
Тилль
19
Олесен
3
3
19
Олесен
7
Дардари
21
Тилль
21
Тилль
7
Дардари
8
Мартинс
9
Курчи
9
Курчи
8
Мартинс
4
Та
2
Тиав
2
Тиав
4
Та
8
Горецка
8
Нмеча
8
Нмеча
8
Горецка
20
Гнабри
9
Шаде
9
Шаде
20
Гнабри
19
Сане
9
Левелинг
9
Левелинг
19
Сане
Остались в запасе
Люксембург
Германия
23
Лукас Фокс
ВР
12
Tiago Pereira Cardoso
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
9
K. Avdusinovic
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
12
Финн Дамен
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
7
Саид Эль-Мала
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
23
Лукас Фокс
ВР
12
Tiago Pereira Cardoso
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
9
K. Avdusinovic
ЦФ
Остались в запасе
12
Финн Дамен
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
25
Ассан Уэдраого
ЦП
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
7
Саид Эль-Мала
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Люксембург - Германия
3
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
10
Офсайды
0
2
Количество передач
307
591
Сейвы
5
1
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.45
Смотреть прямую трансляцию матча Люксембург против Германии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Люксембург – Германия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»