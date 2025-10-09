10 октября на «ПреЗеро-Арене» Германия примет Люксембург в матче с предсказуемым фаворитом. Немецкая сборная уверенно идeт к выходу на чемпионат мира, тогда как Люксембург продолжает борьбу за очки, но в матчах с топ-соперниками стабильно уступает.

Германия

Несмотря на колебания в результатах, Германия сохраняет высокий атакующий потенциал. После победы над Северной Ирландией (3:1) команда вновь укрепила позиции в таблице. В последних пяти матчах немцы забили 7 голов, но и оборона неидеальна – 10 пропущенных мячей за тот же период. Команда регулярно допускает ошибки при позиционных атаках соперников, однако против слабых сборных Германия действует уверенно и часто добивается крупных побед.

Люксембург

Гости находятся в кризисе. Сборная проиграла два последних матча в квалификации и не побеждает уже пять встреч подряд. За этот период команда забила всего дважды, при этом допустила девять пропущенных мячей. В игре Люксембурга видна дисциплина, но разница в классе с грандами слишком велика – при первой же потере концентрации соперник реализует моменты. На выезде у Люксембурга всe ещe хуже: большинство матчей заканчиваются с крупным счeтом не в их пользу.

Факты о командах

Германия

Побеждает в 5 последних матчах против Люксембурга

Забивает в среднем 1.40 гола за игру

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру

Пропускает в 7 последних матчах подряд

Люксембург

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Забивает в среднем 0.40 гола за игру

Не забивает в 3 из 4 последних встреч

Прогноз на матч Германия – Люксембург

Разница в уровне слишком велика, чтобы ожидать сюрприза. Германия будет владеть мячом большую часть времени и создаст множество моментов, особенно за счeт активности флангов. Люксембург, скорее всего, сосредоточится на обороне, но сдержать натиск хозяев ему будет сложно. Немцы способны оформить победу с комфортным преимуществом, причeм шанс на пропущенный мяч минимален.

Рекомендованные ставки