«Касымпаша» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 12 декабря 2025 с коэффициентом 1.82

11 декабря 2025 9:33
Касымпаша - Генчлербирлиги
12 дек. 2025, пятница 20:00 | Турция. Суперлига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Обе забьют
Сделать ставку

Матч в Стамбуле ожидается результативным: обе команды играют открыто, допускают ошибки в обороне и редко уходят с поля без гола. «Генчлербирлиги» подходит к туру с более яркой атакой, но на выезде выглядит нестабильно, тогда как «Касымпаша» хотя и не побеждает дома уже 12 матчей, но сохраняет способность навязывать соперникам борьбу.

«Касымпаша»

Команда провела непростой отрезок сезона, набрав лишь 14 очков в 15 турах. За последние пять матчей забито 5 голов, но оборона остаeтся проблемным местом – 9 пропущенных. «Касымпаша» традиционно активна дома, но слишком уязвима при быстрых атаках. Важный нюанс – команда забивает против «Генчлербирлиги» в 6 последних матчах, что подтверждает еe способность вскрывать оборону соперника.

«Генчлербирлиги»

Ситуация у гостей куда стабильнее в атаке: 12 голов в пяти последних матчах, что делает их одной из наиболее прогрессирующих команд середины таблицы. Однако на выезде форма заметно хуже – 3 подряд поражения, причeм в каждом матче команда пропускала. В защитной линии допущено 5 пропущенных в последних пяти играх, но компенсируется это высокой скоростью переходов в атаку.

Факты о командах

«Касымпаша»

  • Не выигрывает дома 12 матчей
  • Пропускает в 10 из 12 последних игр
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
  • Забивает в 6 последних встречах против «Генчлербирлиги»

«Генчлербирлиги»

  • Забивает 2.40 гола в среднем за игру
  • Проигрывает 3 последних выездных матча
  • Пропускает 1.00 гола в среднем
  • На хорошем атакующем ходу

Личные встречи
30% (6)
30% (6)
40% (8)
26
Забитых мячей
26
1.3
В среднем за матч
1.3
3:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 31 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
20.03.2021
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 0
29.11.2020
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 29 тур
Генчлербирлиги
0 : 2
29.06.2020
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
1 : 2
24.11.2019
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 33 тур
Касымпаша
3 : 1
12.05.2018
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 16 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
16.12.2017
Касымпаша
Турция. Суперлига, 34 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
02.06.2017
Касымпаша
Турция. Суперлига, 17 тур
Касымпаша
3 : 0
15.01.2017
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 20 тур
Касымпаша
0 : 1
08.02.2016
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
29.08.2015
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Генчлербирлиги
5 : 2
04.04.2015
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Касымпаша
2 : 2
09.11.2014
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Касымпаша
1 : 2
15.03.2014
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Генчлербирлиги
1 : 3
19.10.2013
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
03.05.2013
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 15 тур
Касымпаша
2 : 2
08.12.2012
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
24.04.2011
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 13 тур
Касымпаша
1 : 1
20.11.2010
Генчлербирлиги
Чемпионат Турции, 21 тур
Генчлербирлиги
0 : 2
14.02.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 4 тур
Касымпаша
0 : 4
30.08.2009
Генчлербирлиги
Показать все

Прогноз на матч «Касымпаша» – «Генчлербирлиги»

Обе команды подходят к матчу с выраженным акцентом на атаку и проблемами в обороне. «Касымпаша» умеет пользоваться домашним полем, а «Генчлербирлиги» обладает более мощной линией нападения. Показатели обеих сторон указывают на высокую вероятность обмена голами. Учитывая статистику – личные встречи, средние показатели забитых и пропущенных – матч должен пройти в открытом стиле.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.82
  • Индивидуальный тотал «Генчлербирлиги» больше 1 – коэффициент 1.72

1.82
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Генчлербирлиги Касымпаша
Рекомендуем
18+
