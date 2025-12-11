Матч в Стамбуле ожидается результативным: обе команды играют открыто, допускают ошибки в обороне и редко уходят с поля без гола. «Генчлербирлиги» подходит к туру с более яркой атакой, но на выезде выглядит нестабильно, тогда как «Касымпаша» хотя и не побеждает дома уже 12 матчей, но сохраняет способность навязывать соперникам борьбу.
«Касымпаша»
Команда провела непростой отрезок сезона, набрав лишь 14 очков в 15 турах. За последние пять матчей забито 5 голов, но оборона остаeтся проблемным местом – 9 пропущенных. «Касымпаша» традиционно активна дома, но слишком уязвима при быстрых атаках. Важный нюанс – команда забивает против «Генчлербирлиги» в 6 последних матчах, что подтверждает еe способность вскрывать оборону соперника.
«Генчлербирлиги»
Ситуация у гостей куда стабильнее в атаке: 12 голов в пяти последних матчах, что делает их одной из наиболее прогрессирующих команд середины таблицы. Однако на выезде форма заметно хуже – 3 подряд поражения, причeм в каждом матче команда пропускала. В защитной линии допущено 5 пропущенных в последних пяти играх, но компенсируется это высокой скоростью переходов в атаку.
Факты о командах
«Касымпаша»
- Не выигрывает дома 12 матчей
- Пропускает в 10 из 12 последних игр
- Забивает в среднем 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
- Забивает в 6 последних встречах против «Генчлербирлиги»
«Генчлербирлиги»
- Забивает 2.40 гола в среднем за игру
- Проигрывает 3 последних выездных матча
- Пропускает 1.00 гола в среднем
- На хорошем атакующем ходу