Матч в Стамбуле ожидается результативным: обе команды играют открыто, допускают ошибки в обороне и редко уходят с поля без гола. «Генчлербирлиги» подходит к туру с более яркой атакой, но на выезде выглядит нестабильно, тогда как «Касымпаша» хотя и не побеждает дома уже 12 матчей, но сохраняет способность навязывать соперникам борьбу.

«Касымпаша»

Команда провела непростой отрезок сезона, набрав лишь 14 очков в 15 турах. За последние пять матчей забито 5 голов, но оборона остаeтся проблемным местом – 9 пропущенных. «Касымпаша» традиционно активна дома, но слишком уязвима при быстрых атаках. Важный нюанс – команда забивает против «Генчлербирлиги» в 6 последних матчах, что подтверждает еe способность вскрывать оборону соперника.

«Генчлербирлиги»

Ситуация у гостей куда стабильнее в атаке: 12 голов в пяти последних матчах, что делает их одной из наиболее прогрессирующих команд середины таблицы. Однако на выезде форма заметно хуже – 3 подряд поражения, причeм в каждом матче команда пропускала. В защитной линии допущено 5 пропущенных в последних пяти играх, но компенсируется это высокой скоростью переходов в атаку.

Факты о командах

«Касымпаша»

Не выигрывает дома 12 матчей

Пропускает в 10 из 12 последних игр

Забивает в среднем 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Забивает в 6 последних встречах против «Генчлербирлиги»

«Генчлербирлиги»