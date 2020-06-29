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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Касымпаша
Генчлербирлиги - Касымпаша: обзор матча 29 июня 2020
Генчлербирлиги
29.06.2020, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Касымпаша
17'
Б. Койта
90+5'
Д. Ндонгала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Касымпаша
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Д. Ндонгала
Желтая карточка
Ф. Рамос
90'
Желтая карточка
Y. Pehlivan
89'
Замена
I. Karakas
️️️️
E. ÃzgenÃ§
88'
83'
Замена
Т. Сербест
️️️️
Б. Койта
74'
Замена
Д. Ндонгала
️️️️
М. Тиам
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Д. Сио
69'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
Ф. Байано
69'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
S. SessÃ¨gnon
60'
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
Д. Кандеяш
59'
59'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
R. Quaresma
27'
Желтая карточка
J. Fernandes
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Койта
Пас отдал
М. Тиам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
10
StÃ©phane SessÃ¨gnon
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Генчлербирлиги
25
Эртак Эзбир
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
26
Ilhan Depe
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
4-4-2
15
Нордфельдт
22
32
Рамос
15
11
Пехливан
27
Байано
21
Кандеяш
13
Сио
10
9
11
4-5-1
1
5
Мерья
4
Хаддади
94
Хадергьонай
44
8
Павелка
17
10
Хайрадинович
9
Тиам
35
Кара
55
Койта
21
Кандеяш
0
0
21
Кандеяш
13
Сио
19
Берисбек
19
Берисбек
13
Сио
10
3
Эздемир
3
Эздемир
10
27
Байано
17
17
27
Байано
22
23
23
22
17
10
Эрдоган
10
Эрдоган
17
9
Тиам
77
Ндонгала
77
Ндонгала
9
Тиам
55
Койта
15
Сербест
15
Сербест
55
Койта
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Касымпаша
25
Эртак Эзбир
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
99
Фатих Озтюрк
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
26
Ilhan Depe
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
25
Эртак Эзбир
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
26
Ilhan Depe
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Генчлербирлиги - Касымпаша
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
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Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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