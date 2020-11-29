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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Генчлербирлиги
Касымпаша - Генчлербирлиги: обзор матча 29 ноября 2020
Касымпаша
29.11.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
17'
А. Ходжич
25'
А. Ходжич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Генчлербирлиги
90'
+2
Желтая карточка
P. Polomat
Замена
Б. Калкан
️️️️
А. Ходжич
87'
84'
Замена
I. Karakas
️️️️
M. Yildirim
Замена
Y. Dulger
️️️️
К. Варга
84'
83'
Желтая карточка
M. Yildirim
79'
Пенальти не реализован!
Р. Пирис
Замена
Ф. Йилдырым
️️️️
Ж. Коомсон
73'
69'
Замена
S. Gokhan Altiparmak
️️️️
S. Yilmaz
69'
Замена
D. Furman
️️️️
Б. Эздемир
Желтая карточка
У. Хаддади
50'
Желтая карточка
М. Тирпа
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Ходжич
Пас отдал
A. Cariús
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Ходжич
Пас отдал
Ф. Хадергьонай
17'
8'
Замена
С. Дикмен
️️️️
D. Angelo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
24
Loret Sadiku
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
44
Furkan Yasa
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
3-2-2-3
1
4
Хаддади
25
Бречка
94
Хадергьонай
10
Хайрадинович
25
Тирпа
7
Варга
7
Коомсон
77
15
Ходжич
24
4-5-1
15
Нордфельдт
4
Кызылдаг
15
3
39
13
Сио
8
21
Кандеяш
3
Эздемир
17
26
Пирис
7
Варга
55
55
7
Варга
15
Ходжич
41
Калкан
41
Калкан
15
Ходжич
7
Коомсон
23
Йилдырым
23
Йилдырым
7
Коомсон
3
Эздемир
7
7
3
Эздемир
3
6
Дикмен
6
Дикмен
3
17
26
26
17
8
23
23
8
Остались в запасе
Касымпаша
Генчлербирлиги
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ВР
44
Furkan Yasa
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
27
Омюрджан Артан
ПЗ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ВР
44
Furkan Yasa
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
Остались в запасе
27
Омюрджан Артан
ПЗ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Касымпаша - Генчлербирлиги
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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