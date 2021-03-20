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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Касымпаша
Генчлербирлиги - Касымпаша: обзор матча 20 марта 2021
Генчлербирлиги
20.03.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Касымпаша
60'
S. Yilmaz
76'
S. Yilmaz
66'
Ю. Эрдоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Касымпаша
Замена
P. Polomat
️️️️
Д. Кандеяш
90'
+2
86'
Замена
A. Koç
️️️️
Ю. Эрдоган
85'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
Желтая карточка
D. Angelo
85'
84'
Пенальти не реализован!
Х. Хайрадинович
ГОЛ! 2:1!
S. Yilmaz
Пас отдал
Х. Пехливан
76'
Замена
L. Mugni
️️️️
F. AyitÃ©
75'
Желтая карточка
С. Дикмен
73'
71'
Замена
Б. Койта
️️️️
И. Телин
66'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эрдоган
Пас отдал
У. Хаддади
63'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Д. Дринкуотер
63'
Замена
К. Варга
️️️️
Ж. Коомсон
ГОЛ! 1:0!
S. Yilmaz
Пас отдал
Д. Кандеяш
60'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
M. Yildirim
46'
Замена
D. Angelo
️️️️
M. Akbas
41'
Желтая карточка
F. AyitÃ©
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
0
Duško Tošić
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
26
Lucas Mugni
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
28
Furkan Kulekci
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
4-4-2
15
Нордфельдт
4
Кызылдаг
15
11
Пехливан
4
Юханссон
26
Пирис
21
Кандеяш
8
6
Дикмен
91
Лима
11
2-4-1-3
1
4
Хаддади
94
Хадергьонай
35
Кара
10
Хайрадинович
10
Эрдоган
4
Дринкуотер
7
Коомсон
0
24
92
Телин
11
26
26
11
21
Кандеяш
39
39
21
Кандеяш
15
3
3
15
8
17
17
8
7
Коомсон
7
Варга
7
Варга
7
Коомсон
4
Дринкуотер
34
Хасполат
34
Хасполат
4
Дринкуотер
10
Эрдоган
71
71
10
Эрдоган
92
Телин
55
Койта
55
Койта
92
Телин
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Касымпаша
27
Омюрджан Артан
ПЗ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
27
Омюрджан Артан
ПЗ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Остались в запасе
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Генчлербирлиги - Касымпаша
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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