Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Александрия» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 12 декабря 2025 с коэффициентом 3.65

11 декабря 2025 9:55
Александрия - Кудровка
12 дек. 2025, пятница 16:30 | Украина. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
3.65
Победа «Кудровки»
Сделать ставку

Матч в Александрии станет встречей двух команд, находящихся в затяжном кризисе. Хозяева продолжают стремительное падение к зоне вылета и идут без побед уже 10 матчей. «Кудровка» выглядит не лучше: серия из четырeх поражений и проблемы в обороне делают еe нестабильным соперником. В такой ситуации очная встреча приобретает характер игры за выживание и может получиться напряжeнной и осторожной.

«Александрия»

Последние недели стали провальными: нехватка вариативности в атаке и системные проблемы в защите привели к 12 пропущенным мячам за 5 игр. При этом команда забивает крайне мало – лишь 0.60 гола в среднем. Основной ударный игрок – Теди Цара, но даже его активности не хватает для результативного футбола. «Александрия» пропускает 10 матчей подряд, что говорит о серьeзных структурных проблемах в обороне. Дома команда чаще владеет инициативой, но ошибки в позиционной защите регулярно приводят к потерям очков.

«Кудровка»

Гости тоже переживают сложный отрезок: 4 поражения подряд, слабая реализация и нестабильная оборона – 2.00 пропущенного за матч на дистанции пяти игр. Однако в атаке «Кудровка» выглядит чуть лучше соперника: команда забивает 1 гол за игру, что заметно выше показателей «Александрии». Лучший бомбардир – Андрей Сторчеус – сохраняет голевую форму и способен воспользоваться провалами обороны хозяев.

Факты о командах

«Александрия»

  • 10 матчей без побед
  • 10 игр подряд с пропущенными голами
  • Средний показатель пропущенных за 5 игр – 2.40
  • Средний показатель забитых – 0.60

«Кудровка»

  • 4 поражения подряд
  • Пропускает 4 матча подряд
  • Средний показатель пропущенных – 2.00
  • Забивает в среднем 1.00 за игру

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Кудровка
3 : 1
03.08.2025
Александрия

Прогноз на матч «Александрия» – «Кудровка»

Форма команд указывает на низкую надeжность обороны у обеих сторон. «Кудровка» выглядит динамичнее в атаке и стабильнее в созидании, что даeт ей небольшое преимущество. «Александрия» предпочитает играть от контроля, но нестабильность в обороне делает ставку на победу хозяев рискованной. Наиболее логичный сценарий – матч с обменом голами и результативностью гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Кудровки» – коэффициент 3.65
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

3.65
Победа «Кудровки»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Кудровка Александрия
Другие прогнозы
11.12.2025
20:45
1.80
Лига Европы, 6 тур
Утрехт - Ноттингем Форест
победа Ноттингем Фореста
11.12.2025
20:45
2.17
Лига Европы, 6 тур
Ницца - Брага
Победа Браги
11.12.2025
20:45
2.25
Лига Европы, 6 тур
Штурм - Црвена Звезда
Победа Црвены Звезды
11.12.2025
20:45
1.85
Лига конференций, 5 тур
Брейдаблик - Шэмрок Роверс
Обе забьют
11.12.2025
20:45
1.40
Лига конференций, 5 тур
Ноа - Легия
Х2 (Легия не проиграет)
11.12.2025
20:45
3.15
Лига конференций, 5 тур
Шкендия - Слован
Победа Шкендии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 