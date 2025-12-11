Матч в Александрии станет встречей двух команд, находящихся в затяжном кризисе. Хозяева продолжают стремительное падение к зоне вылета и идут без побед уже 10 матчей. «Кудровка» выглядит не лучше: серия из четырeх поражений и проблемы в обороне делают еe нестабильным соперником. В такой ситуации очная встреча приобретает характер игры за выживание и может получиться напряжeнной и осторожной.

«Александрия»

Последние недели стали провальными: нехватка вариативности в атаке и системные проблемы в защите привели к 12 пропущенным мячам за 5 игр. При этом команда забивает крайне мало – лишь 0.60 гола в среднем. Основной ударный игрок – Теди Цара, но даже его активности не хватает для результативного футбола. «Александрия» пропускает 10 матчей подряд, что говорит о серьeзных структурных проблемах в обороне. Дома команда чаще владеет инициативой, но ошибки в позиционной защите регулярно приводят к потерям очков.

«Кудровка»

Гости тоже переживают сложный отрезок: 4 поражения подряд, слабая реализация и нестабильная оборона – 2.00 пропущенного за матч на дистанции пяти игр. Однако в атаке «Кудровка» выглядит чуть лучше соперника: команда забивает 1 гол за игру, что заметно выше показателей «Александрии». Лучший бомбардир – Андрей Сторчеус – сохраняет голевую форму и способен воспользоваться провалами обороны хозяев.

Факты о командах

«Александрия»

10 матчей без побед

10 игр подряд с пропущенными голами

Средний показатель пропущенных за 5 игр – 2.40

Средний показатель забитых – 0.60

«Кудровка»

4 поражения подряд

Пропускает 4 матча подряд

Средний показатель пропущенных – 2.00

Забивает в среднем 1.00 за игру

Прогноз на матч «Александрия» – «Кудровка»

Форма команд указывает на низкую надeжность обороны у обеих сторон. «Кудровка» выглядит динамичнее в атаке и стабильнее в созидании, что даeт ей небольшое преимущество. «Александрия» предпочитает играть от контроля, но нестабильность в обороне делает ставку на победу хозяев рискованной. Наиболее логичный сценарий – матч с обменом голами и результативностью гостей.

Рекомендованные ставки: