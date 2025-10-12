13 октября на Городском стадионе в Трнаве состоится матч 8-го тура квалификации чемпионата мира, где Словакия примет сборную Люксембурга. Для хозяев это важная встреча в борьбе за выход из группы, тогда как гости продолжают искать пути к первой победе. Матч обещает быть напряжeнным, но с заметным преимуществом словаков.

Словакия

Сборная Словакии стартовала в отборе неплохо: две победы в трeх турах и 6 очков, что позволяет держаться рядом с лидерами. Однако поражение в последнем туре от Северной Ирландии (0:2) стало тревожным сигналом – команда вновь столкнулась с проблемами в реализации моментов. Лидером атак остаeтся Давид Ганцко, на счету которого 5 голов в 26 матчах за сборную. В последних пяти играх Словакия забила 4 мяча и пропустила 7, но при этом надeжно играет дома, где не проигрывает шесть матчей подряд. Главные козыри – плотная оборона, высокая организованность и умение использовать стандарты.

Люксембург

Для Люксембурга нынешний отбор складывается неудачно. Команда проиграла все три матча, не набрав ни одного очка и не забив ни разу. Последнее поражение от Германии (0:4) подчеркнуло разницу в классе. Лидер сборной Данел Синани – лучший бомбардир с 4 голами в 21 встрече, но и он не смог вскрыть оборону соперников. За последние пять игр команда забила лишь один мяч и пропустила девять. Люксембург старается действовать осторожно, выстраивая оборонительный блок, но часто допускает ошибки в центре поля и на флангах. Главная задача на матч – сохранить концентрацию и не дать словачанам быстро открыть счeт.

Факты о командах

Словакия

6 очков после 3 туров

В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено

Победа в 2 из 3 матчей квалификации

Не проигрывает дома 6 матчей подряд

4 гола и 7 пропущенных за 5 последних встреч

Люксембург

0 очков после 3 туров

В среднем: 0.20 забито, 1.80 пропущено

1 гол за 5 последних матчей

Пропускает в 3 матчах подряд

Проигрывает в 3 последних играх квалификации

Прогноз на матч Словакия – Люксембург

Словакия имеет ощутимое преимущество в опыте и подборе игроков. Команда уверенно действует дома и редко допускает осечки против аутсайдеров. Люксембург выглядит слабо впереди и вряд ли сможет пробить оборону хозяев, особенно с учeтом низкой результативности. Словакия должна контролировать мяч и реализовать свои моменты, не позволив сопернику навязать борьбу. Оптимальным вариантом видится победа хозяев с сухим счeтом при низовой игре.

