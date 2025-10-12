Введите ваш ник на сайте
Словакия – Люксембург: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.80

12 октября 2025 9:25
Словакия - Люксембург
13 окт. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа Словакии с форой (-1.5)
Сделать ставку

13 октября на Городском стадионе в Трнаве состоится матч 8-го тура квалификации чемпионата мира, где Словакия примет сборную Люксембурга. Для хозяев это важная встреча в борьбе за выход из группы, тогда как гости продолжают искать пути к первой победе. Матч обещает быть напряжeнным, но с заметным преимуществом словаков.

Словакия

Сборная Словакии стартовала в отборе неплохо: две победы в трeх турах и 6 очков, что позволяет держаться рядом с лидерами. Однако поражение в последнем туре от Северной Ирландии (0:2) стало тревожным сигналом – команда вновь столкнулась с проблемами в реализации моментов. Лидером атак остаeтся Давид Ганцко, на счету которого 5 голов в 26 матчах за сборную. В последних пяти играх Словакия забила 4 мяча и пропустила 7, но при этом надeжно играет дома, где не проигрывает шесть матчей подряд. Главные козыри – плотная оборона, высокая организованность и умение использовать стандарты.

Люксембург

Для Люксембурга нынешний отбор складывается неудачно. Команда проиграла все три матча, не набрав ни одного очка и не забив ни разу. Последнее поражение от Германии (0:4) подчеркнуло разницу в классе. Лидер сборной Данел Синани – лучший бомбардир с 4 голами в 21 встрече, но и он не смог вскрыть оборону соперников. За последние пять игр команда забила лишь один мяч и пропустила девять. Люксембург старается действовать осторожно, выстраивая оборонительный блок, но часто допускает ошибки в центре поля и на флангах. Главная задача на матч – сохранить концентрацию и не дать словачанам быстро открыть счeт.

Факты о командах

Словакия

  • 6 очков после 3 туров
  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено
  • Победа в 2 из 3 матчей квалификации
  • Не проигрывает дома 6 матчей подряд
  • 4 гола и 7 пропущенных за 5 последних встреч

Люксембург

  • 0 очков после 3 туров
  • В среднем: 0.20 забито, 1.80 пропущено
  • 1 гол за 5 последних матчей
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Проигрывает в 3 последних играх квалификации

Личные встречи
67% (4)
17% (1)
17% (1)
10
Забитых мячей
4
1.67
В среднем за матч
0.67
4:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Люксембург
0 : 1
07.09.2025
Словакия
Отбор ЧЕ-2024, 8 тур
Люксембург
0 : 1
16.10.2023
Словакия
Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
Словакия
0 : 0
23.03.2023
Люксембург
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 10 тур
Люксембург
2 : 4
12.10.2015
Словакия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 5 тур
Словакия
3 : 0
27.03.2015
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные,
Люксембург
2 : 1
09.02.2011
Словакия
Показать все

Прогноз на матч Словакия – Люксембург

Словакия имеет ощутимое преимущество в опыте и подборе игроков. Команда уверенно действует дома и редко допускает осечки против аутсайдеров. Люксембург выглядит слабо впереди и вряд ли сможет пробить оборону хозяев, особенно с учeтом низкой результативности. Словакия должна контролировать мяч и реализовать свои моменты, не позволив сопернику навязать борьбу. Оптимальным вариантом видится победа хозяев с сухим счeтом при низовой игре.

Рекомендованные ставки

  • Победа Словакии с форой (-1.5) – коэффициент 1.80
  • Тотал голов меньше 3.0 – коэффициент 1.75

1.80
Победа Словакии с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Люксембург Словакия
Рекомендуем
