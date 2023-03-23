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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словакия - Люксембург
Словакия - Люксембург: обзор матча 23 марта 2023
Словакия
23.03.2023, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 1 тур
0 : 0
Завершен
Люксембург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словакия - Люксембург
84'
Замена
С. Тилль
️️️️
Д. Синани
84'
Замена
Т. Рупиль
️️️️
Ф. Бонерт
Замена
М. Томич
️️️️
П. Пекарик
83'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
О. Дуда
80'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Р. Полиевка
73'
Замена
Р. Мак
️️️️
Т. Суслов
73'
64'
Замена
В. Тиль
️️️️
М. Олесен
64'
Замена
Л. Янс
️️️️
И. Санчес
57'
Желтая карточка
Л. Жерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
5
Любомир Шатка
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
10
Роберт Полиевка
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
10
Данель Синани
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Словакия
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Михал Томич
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
10
Ласло Бенеш
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
0
Эрик Йирка
ПВ
15
Давид Стрелец
ЦФ
23
Генрих Раваш
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Люксембург
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
0
Дейвид Синани
АП
3-2-2-2
5
Шатка
6
Гьембер
16
Ганцко
2
Пекарик
19
Куцка
22
Лоботка
17
Гараслин
8
Дуда
10
Суслов
10
Полиевка
2-1-4-1-2
1
Морис
2
Шано
17
Пинту
8
Мартинс
16
Баррейро
19
Олесен
7
Жерсон
10
Синани
7
Санчес
4
Бонерт
10
Родригес
2
Пекарик
4
Томич
4
Томич
2
Пекарик
8
Дуда
10
Бенеш
10
Бенеш
8
Дуда
10
Суслов
20
Мак
20
Мак
10
Суслов
10
Полиевка
9
Боженик
9
Боженик
10
Полиевка
7
Санчес
18
Янс
18
Янс
7
Санчес
19
Олесен
11
Тиль
11
Тиль
19
Олесен
10
Синани
21
Тилль
21
Тилль
10
Синани
4
Бонерт
10
Рупиль
10
Рупиль
4
Бонерт
Остались в запасе
Словакия
Люксембург
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
0
Эрик Йирка
ПВ
15
Давид Стрелец
ЦФ
23
Генрих Раваш
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
0
Дейвид Синани
АП
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
0
Эрик Йирка
ПВ
15
Давид Стрелец
ЦФ
23
Генрих Раваш
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
0
Дейвид Синани
АП
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Словакия - Люксембург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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