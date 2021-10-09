Штефан Таркович
Тренер
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Таркович
|Команда
|Словакия
|Гражданство
|Словакия
|Дата рождения
|18 февраля 1973
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Таркович
|Команда
|Словакия
|Гражданство
|Словакия
|Дата рождения
|18 февраля 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Словакия
|10
|0
|0
|10
|Дата
|Матч
|23.03.2023
|Словакия
|0 : 0
|Люксембург
|26.03.2023
|Словакия
|0 : 0
|Босния и Герцеговина
|17.06.2023
|Исландия
|0 : 0
|Словакия
|20.06.2023
|Лихтенштейн
|0 : 0
|Словакия
|08.09.2023
|Словакия
|0 : 0
|Португалия
|11.09.2023
|Словакия
|0 : 0
|Лихтенштейн
|13.10.2023
|Португалия
|0 : 0
|Словакия
|16.10.2023
|Люксембург
|0 : 0
|Словакия
|16.11.2023
|Словакия
|0 : 0
|Исландия
|19.11.2023
|Босния и Герцеговина
|0 : 0
|Словакия