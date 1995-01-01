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    Тренер Словакии – об отсутствии у России Дзюбы и Головина: «Хорватия победила нас без Модрича»

    Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович ответил на вопросы о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 против России.

    – Вы видите, в чем отличие сборной Карпина от команды Черчесова?

    – Каждый тренер пытается внедрить свои идеи. При Карпине пока был один сбор, моя оценка – сборная России в сентябре сыграла так, как должна была сыграть.

    Играет ваша команда в данный момент по-другому, не так, как с нами ранее. Это обусловлено игроками, которые сейчас вызваны в команду.

    – России не помогут Дзюба и Головин...

    – У сборной России есть достаточно широкий подбор футболистов, чтобы заменить этих игроков.

    Знаю о проблемах вашей сборной с фланговыми защитниками, но у нас тоже выпал важный фланговый игрок – Роберт Мак. Будем стараться справиться с этой ситуацией.

    – Станет ли отсутствие Дзюбы и Головина преимуществом сборной Словакии?

    – Против нас играет то, что у России положение в таблице лучше. Нам надо выигрывать, чтобы сохранить шансы на ЧМ. Можно говорить что угодно о ключевых игроках, но Хорватия к нам не так давно приехала без Модрича и победила.

    – Уже определились с составом на игру?

    – Пока определился только с вратарем, но приблизительно состав на завтра знаю. Нужно сегодня провести тренировку, чтобы понимать точно.

    – Успели оценить состояние газона на арене в Казани?

    – Слышал, что с ним были проблемы. Но сейчас посмотрел на поле – оно вполне добротное, в хорошем состоянии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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