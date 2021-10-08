Тренер Словакии – об отсутствии у России Дзюбы и Головина: «Хорватия победила нас без Модрича»

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович ответил на вопросы о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 против России.

– Вы видите, в чем отличие сборной Карпина от команды Черчесова?

– Каждый тренер пытается внедрить свои идеи. При Карпине пока был один сбор, моя оценка – сборная России в сентябре сыграла так, как должна была сыграть.

Играет ваша команда в данный момент по-другому, не так, как с нами ранее. Это обусловлено игроками, которые сейчас вызваны в команду.

– России не помогут Дзюба и Головин...

– У сборной России есть достаточно широкий подбор футболистов, чтобы заменить этих игроков.

Знаю о проблемах вашей сборной с фланговыми защитниками, но у нас тоже выпал важный фланговый игрок – Роберт Мак. Будем стараться справиться с этой ситуацией.

– Станет ли отсутствие Дзюбы и Головина преимуществом сборной Словакии?

– Против нас играет то, что у России положение в таблице лучше. Нам надо выигрывать, чтобы сохранить шансы на ЧМ. Можно говорить что угодно о ключевых игроках, но Хорватия к нам не так давно приехала без Модрича и победила.

– Уже определились с составом на игру?

– Пока определился только с вратарем, но приблизительно состав на завтра знаю. Нужно сегодня провести тренировку, чтобы понимать точно.

– Успели оценить состояние газона на арене в Казани?

– Слышал, что с ним были проблемы. Но сейчас посмотрел на поле – оно вполне добротное, в хорошем состоянии.