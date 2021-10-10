Россия - Словакия

Честно? Блеванул.
|3 тур
|30 марта, вторник
|21:45
|Словакия
|2:1
|Россия
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорватия
|10
|7
|2
|1
|21:4
|+17
|23
|2.
|Россия
|10
|7
|1
|2
|19:6
|+13
|22
|3.
|Словакия
|10
|3
|5
|2
|17:10
|+7
|14
|4.
|Словения
|10
|4
|2
|4
|13:12
|+1
|14
|5.
|Кипр
|10
|1
|2
|7
|4:21
|-17
|5
|6.
|Мальта
|10
|1
|2
|7
|9:30
|-21
|5
Унылая картина, провалы в нападении, провалы в обороне, уровень дворовой команды. Многие футболёры мёртвые, почти пешеходы. Они поле должны были "вспахать" как трактора, а на деле как волы. Уровень их игры не мастеров и не подмастерьев, они пока ученики. Соответственно уровень зарплат должен быть урезан до уровня рабочего, до 30-50.000 рублей месяц. Никаких премиальных, никаких званий, никому. Расслабились на халявных харчах, вознесли вас журнаглисты до небес, сделали идолами, а на деле вы брёвна.
Ну выйграли, и на том спасибо!