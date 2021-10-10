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Судьи
Главный судья:
Матеу Лаос (Валенсия)
Материалы

Россия - Словакия

08.10.2021, Пятница, 21:45 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Россия 1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур Россия - Словакия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа H
3 тур
30 марта, вторник 21:45 Словакия 2:1 Россия
Чемпионат Европы 2016, группа B
2 тур
15 июня, среда 16:00 Россия 1:2 Словакия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

26 мая, понедельник 18:00 Россия 1:0 Словакия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа B
11 тур
7 октября, пятница 22:15 Словакия 0:1 Россия
2 тур
7 сентября, вторник 19:00 Россия 0:1 Словакия
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорватия 10 7 2 1 21:4 +17 23
2. Россия 10 7 1 2 19:6 +13 22
3. Словакия 10 3 5 2 17:10 +7 14
4. Словения 10 4 2 4 13:12 +1 14
5. Кипр 10 1 2 7 4:21 -17 5
6. Мальта 10 1 2 7 9:30 -21 5
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    Рейтинг: +995

    Riot Zero 9 октября 2021, 10:00

    Честно? Блеванул.

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    Рейтинг: +324

    Storm13 9 октября 2021, 00:15

    Унылая картина, провалы в нападении, провалы в обороне, уровень дворовой команды. Многие футболёры мёртвые, почти пешеходы. Они поле должны были "вспахать" как трактора, а на деле как волы. Уровень их игры не мастеров и не подмастерьев, они пока ученики. Соответственно уровень зарплат должен быть урезан до уровня рабочего, до 30-50.000 рублей месяц. Никаких премиальных, никаких званий, никому. Расслабились на халявных харчах, вознесли вас журнаглисты до небес, сделали идолами, а на деле вы брёвна.

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    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 8 октября 2021, 23:46

    Ну выйграли, и на том спасибо!

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    Рейтинг: +54

    Жека001 8 октября 2021, 23:40

    Все время в обороне,что за футбол)

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 8 октября 2021, 23:39

    Мы выиграли, что касается качества игры...(С) Стогниенко. О покойнике или хорошо, или ничего.

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    Рейтинг: +185

    Shinra 8 октября 2021, 23:38

    Карпин невероятно везуч, при такой шлаковой игре четвёртый раз отскакивают, ещё и не пропуская. Всё равно вечно такое продолжаться не может.

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    Рейтинг: +5113

    hunta 8 октября 2021, 23:38

    Не игра, говно......

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 8 октября 2021, 23:34

    Одно обнадеживает: проиграть уже не успеют, наверное.

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 8 октября 2021, 23:31

    Наши передачи дают в расчете что словаки еще один себе забьют

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    Рейтинг: +40

    Lesto 8 октября 2021, 23:24

    Работает тренерский план, когда тренирует Рамзан!

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