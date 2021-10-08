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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Словакия
Россия - Словакия: обзор матча 08 октября 2021
Россия
08.10.2021, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 7 тур
1 : 0
Завершен
Словакия
22'
М. Шкриньяр (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Словакия
88'
Желтая карточка
П. Грошовски
Желтая карточка
Д. Фомин
84'
80'
Замена
Т. Суслов
️️️️
П. Пекарик
80'
Замена
Л. Алмаши
️️️️
Л. Гараслин
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
С. Терехов
80'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
З. Бакаев
73'
64'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Р. Боженик
64'
Замена
А. Русняк
️️️️
О. Дуда
63'
Замена
П. Грошовски
️️️️
Ю. Куцка
Замена
Д. Чистяков
️️️️
А. Ерохин
63'
52'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Смолов
46'
Замена
Д. Фомин
️️️️
А. Захарян
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Шкриньяр
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
0
Сергей Терехов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
8
Арсен Захарян
АП
21
Александр Ерохин
АП
17
Зелимхан Бакаев
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Словакия
12
Марек Родак
ВР
16
Давид Ганцко
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Любомир Шатка
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Иван Шранц
ПП
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Россия
1
Гилерме
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
10
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
0
Гамид Агаларов
ЦФ
7
Антон Заболотный
ЦФ
Словакия
23
Доминик Грейф
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
15
Вернон Де Марко
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
10
Альберт Русняк
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
0
Эрик Йирка
ПВ
15
Давид Стрелец
ЦФ
0
Ладислав Алмаши
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сафонов
0
Терехов
14
Джикия
3
Дивеев
18
Сутормин
6
Баринов
23
Кузяев
17
Бакаев
21
Ерохин
8
Захарян
9
Смолов
4-4-1-1
12
Родак
2
Пекарик
14
Шкриньяр
5
Шатка
16
Ганцко
18
Шранц
17
Гамшик
19
Куцка
17
Гараслин
8
Дуда
9
Боженик
17
Бакаев
19
Жемалетдинов
19
Жемалетдинов
17
Бакаев
0
Терехов
13
Кудряшов
13
Кудряшов
0
Терехов
21
Ерохин
20
Чистяков
20
Чистяков
21
Ерохин
8
Захарян
74
Фомин
74
Фомин
8
Захарян
9
Смолов
7
Заболотный
7
Заболотный
9
Смолов
8
Дуда
10
Русняк
10
Русняк
8
Дуда
19
Куцка
13
Грошовски
13
Грошовски
19
Куцка
9
Боженик
15
Стрелец
15
Стрелец
9
Боженик
17
Гараслин
0
Алмаши
0
Алмаши
17
Гараслин
2
Пекарик
10
Суслов
10
Суслов
2
Пекарик
Остались в запасе
Россия
Словакия
1
Гилерме
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
5
Максим Осипенко
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
10
Данил Глебов
ОП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
0
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
0
Эрик Йирка
ПВ
23
Доминик Грейф
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
15
Вернон Де Марко
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
5
Максим Осипенко
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
10
Данил Глебов
ОП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
0
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
0
Эрик Йирка
ПВ
23
Доминик Грейф
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
15
Вернон Де Марко
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Россия - Словакия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Россия 1
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