Статистика по турнирам

Казахстан. Кубок 2026 Казахстан. Премьер-лига 2026 Кубок Азии 2023 Отбор ЧЕ-2024 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Лига наций 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019