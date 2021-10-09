Тренер Словакии – после поражения от России: «Мы были лучше в этой игре, но соперник оказался эффективнее»

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович подвел итоги проигранного матча седьмого тура отбора ЧМ-2022 против России.

«Большое разочарование. Мы могли добиться результата, но давила необходимость выиграть. Наверное, это была лучшая наша игра с точки зрения комбинирования и доминирования, но в футболе все решают ошибки.

В своей штрафной мы забили сами себе, а в чужой – были неубедительны по части завершения моментов. Над этим нам предстоит поработать.

75% владения мячом? Иногда максимума недостаточно. Мне сложно предъявить претензии игрокам, мы были лучше в этой игре, но соперник оказался эффективнее нас.

Чем удивил Карпин? Соперник показал организованную игру, команда сражалась и действовала на своем уровне. Не стал бы говорить о сюрпризах.

Качество газона? Не стал бы говорить, что было совсем плохо. Знаю, что газон молодой – ему еще надо прижиться», – сказал Таркович.