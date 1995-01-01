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    Тренер Словакии – после поражения от России: «Мы были лучше в этой игре, но соперник оказался эффективнее»

    Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович подвел итоги проигранного матча седьмого тура отбора ЧМ-2022 против России.

    «Большое разочарование. Мы могли добиться результата, но давила необходимость выиграть. Наверное, это была лучшая наша игра с точки зрения комбинирования и доминирования, но в футболе все решают ошибки.

    В своей штрафной мы забили сами себе, а в чужой – были неубедительны по части завершения моментов. Над этим нам предстоит поработать.

    75% владения мячом? Иногда максимума недостаточно. Мне сложно предъявить претензии игрокам, мы были лучше в этой игре, но соперник оказался эффективнее нас.

    Чем удивил Карпин? Соперник показал организованную игру, команда сражалась и действовала на своем уровне. Не стал бы говорить о сюрпризах.

    Качество газона? Не стал бы говорить, что было совсем плохо. Знаю, что газон молодой – ему еще надо прижиться», – сказал Таркович.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1088

      Bozigit 2 часа назад

      Это мягко сказать

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      Рейтинг: +291

      Solist345345 2 часа назад

      Да, наши в этом боролись, но и безмерно фоартонуло.

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