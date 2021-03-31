Тренер Словакии Таркович: «В матче с Россией все дело было в верном настрое»

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович подвел итог отборочного матча ЧМ-2022 против России (2:1). Победный мяч забил экс-зенитовец Роберт Мак.

«Матч прошел, как и планировалось. Все дело было в верном настрое. Рад, что команда просыпается. Игроки должны выстраивать связи.

Сегодня мы можем находиться в эйфории по случаю хорошего результата, но мы также должны проанализировать неудачные игры», – сказал Таркович.

Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.

Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.

пропустила во всех 3 матчах квалификации. Для Словакии это 1-я победа в текущем отборе.

Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»