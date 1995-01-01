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    Тренер Словакии Таркович: «В матче с Россией все дело было в верном настрое»

    Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович подвел итог отборочного матча ЧМ-2022 против России (2:1). Победный мяч забил экс-зенитовец Роберт Мак.

    «Матч прошел, как и планировалось. Все дело было в верном настрое. Рад, что команда просыпается. Игроки должны выстраивать связи.

    Сегодня мы можем находиться в эйфории по случаю хорошего результата, но мы также должны проанализировать неудачные игры», – сказал Таркович.

    • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
    • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
    • Для Словакии это 1-я победа в текущем отборе.

    Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»

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    Источник: УЕФА

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