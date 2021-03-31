Тренер Словакии Таркович: «В матче с Россией все дело было в верном настрое»

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович подвел итог отборочного матча ЧМ-2022 против России (2:1). Победный мяч забил экс-зенитовец Роберт Мак.
«Матч прошел, как и планировалось. Все дело было в верном настрое. Рад, что команда просыпается. Игроки должны выстраивать связи.
Сегодня мы можем находиться в эйфории по случаю хорошего результата, но мы также должны проанализировать неудачные игры», – сказал Таркович.
- Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
- Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
- Для Словакии это 1-я победа в текущем отборе.
Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»
Источник: УЕФА