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    Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о поражении в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

    «Не сказал бы, что мы недооценили Словакию. Мы готовились к игре, знаем, чем они хороши, знаем, что они хороши на стандартах. К сожалению, пропустили как раз со стандарта.

    Игра немного стала на руку словакам. Они могли отойти и контратаковать. Мы поменяли систему в перерыве, потом по ходу игры ещe раз. Забили великолепный гол, оказывали давление, но, к сожалению, вновь сыграли неудачно в обороне и пропустили второй мяч.

    Думаю, на нашем уровне простых игр не бывает и нюансы решают многое. Словаки оказались удачливее. В какой-то степени им повезло.

    Словакия после предыдущих матчей нас не удивила — ни в плане тактики, ни в плане каких-то новшеств, мы их не увидели. Но они были заряжены на игру, и сегодня была игра хорошего европейского уровня. Здесь нет зрителей, и игра не до конца похожа на футбол», – цитирует Черчесова «Чемпионат».

    • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
    • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех трех матчах квалификации.

    Черчесов – о 1:2 со Словакией: «Давили-давили, но не забили»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1313

      anjaneri 49 минут назад

      Доктор Черч как всегда прав, с его точки зрения. Мертвые сраму не имеют, комманада была мертва.. Если со словаками не справились, что говорить о дальнейших играх на ЧЕ? Позор!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      zsb1961 49 минут назад

      Зато наши удивили!

      1
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      Рейтинг: +11718

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну в принципе не могу не согласится .

      0
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      Рейтинг: +787

      balam 1 час назад

      цыганский покер.саламыч-на укол

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