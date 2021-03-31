Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о поражении в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

«Не сказал бы, что мы недооценили Словакию. Мы готовились к игре, знаем, чем они хороши, знаем, что они хороши на стандартах. К сожалению, пропустили как раз со стандарта.

Игра немного стала на руку словакам. Они могли отойти и контратаковать. Мы поменяли систему в перерыве, потом по ходу игры ещe раз. Забили великолепный гол, оказывали давление, но, к сожалению, вновь сыграли неудачно в обороне и пропустили второй мяч.

Думаю, на нашем уровне простых игр не бывает и нюансы решают многое. Словаки оказались удачливее. В какой-то степени им повезло.

Словакия после предыдущих матчей нас не удивила — ни в плане тактики, ни в плане каких-то новшеств, мы их не увидели. Но они были заряжены на игру, и сегодня была игра хорошего европейского уровня. Здесь нет зрителей, и игра не до конца похожа на футбол», – цитирует Черчесова «Чемпионат».

Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.

Команда Станислава Черчесова пропустила во всех трех матчах квалификации.

Черчесов – о 1:2 со Словакией: «Давили-давили, но не забили»