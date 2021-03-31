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  • Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»

Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»

31 марта 2021, 01:48
42

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о поражении в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

«Не сказал бы, что мы недооценили Словакию. Мы готовились к игре, знаем, чем они хороши, знаем, что они хороши на стандартах. К сожалению, пропустили как раз со стандарта.

Игра немного стала на руку словакам. Они могли отойти и контратаковать. Мы поменяли систему в перерыве, потом по ходу игры ещe раз. Забили великолепный гол, оказывали давление, но, к сожалению, вновь сыграли неудачно в обороне и пропустили второй мяч.

Думаю, на нашем уровне простых игр не бывает и нюансы решают многое. Словаки оказались удачливее. В какой-то степени им повезло.

Словакия после предыдущих матчей нас не удивила — ни в плане тактики, ни в плане каких-то новшеств, мы их не увидели. Но они были заряжены на игру, и сегодня была игра хорошего европейского уровня. Здесь нет зрителей, и игра не до конца похожа на футбол», – цитирует Черчесова «Чемпионат».

  • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
  • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех трех матчах квалификации.

Черчесов – о 1:2 со Словакией: «Давили-давили, но не забили»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Словакия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (42)
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Отжогин
1617159005
Дык чо ж просрал, раз "не удивили"? Только про "везение"не надо тут. Везет тем, кто сам "везет".
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Kollljan
1617159564
Надо всем успокоиться, - из группы мы не выйдем. Максимум - четвертое место. И усатого никто не уволит.
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Obojaemiy
1617160179
Друзья Стаса ОБОСРАЛИСЬ!!! ))))Там половину гнать надо из сборной вместе с усатым.
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oyabun
1617164183
Это не сборная, а Сборище зажравшихся миллионеров. Проиграть столь слабой Словакии, это еще надо умудриться, но нашим и не такое по плечу. Ведь это те же самые футболисты, которые проигрывают всё что можно в Еврокубках. Лучше бы я выспался..
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neveldomha
1617167342
Словаки оказались умнее Черчесова.
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vladimir-7
1617168217
Лысый: "Словакам повезло в какой-то степени", ну да, один нападающий посадил на жопу всю нашу защиту и забил гол. Необходимо отметить, что наши центральные защитники Джикия и Семенов очень хорошо освоили перепасы мяча между собой поперек поля в течение длительного времени. Главный тренер выбрал "правильную" тактику игры нашей команды, иначе проиграли бы с крупным счетом, а уж о стратегии и говорить нечего.
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Plyash
1617170052
Меня чабан точно не удивил.Писал на форуме,что первая игра на выезде - и всё станет на своё место.А зачем,только минусов нахватал,столько народу у нас ещё верят в физрука.Кто сам играл,никогда не будет винить в первом мяче Джикию и Фернандеса,потому что мяч живёт своей жизнью и ляжет туда,куда прилетит сам.А вот когда Мак в штрафной площади нагулялся среди наших дубов,да из под ноги всеми нами "любимого" Оздоева,который в очередной раз имитировал оргазм,забил гол,кого винить?А бред чабана про обратные замены?Да он просто тренер говно,который уже не знает,что делать.А руководство от футбола менять его в предверии ЧЕ не будет,кого потом в катастрофе винить.А катастрофа будет,достаточно взглянуть на вчерашний матч Бельгия-Беларусь 8:0.
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владимир миронов
1617171819
Вот мне интересно: если убрать из сборной Черчесова и Дзюбу прибавится ли поклонников у сборной?
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nik55
1617174002
просто с тренером сборной нам не повезло
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NewLife
1617176005
Словаки не удивили ? Зато ты удивил, пробивая очередное дно своей глупостью, игрой на ничью в первом тайме, нерабочим составом, смешными заменами. Но главное вся игра была построена по изысканной синитовской схеме: "бей-беги навешивай на дерево", несмотря на то, что эта схема потерпела полное банкротство в Европе. Давай уж дуй в думу и зюбу с собой прихвати.
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