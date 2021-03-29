Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер сборной Словакии: «Играть против Дзюбы – вызов для защитников любой команды»

Тренер сборной Словакии: «Играть против Дзюбы – вызов для защитников любой команды»

29 марта 2021, 20:23
3

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился ожиданиями от матча третьего тура отбора ЧМ-2022 против России.

«Состав на матч с Россией почти известен, у меня есть только один вопрос. Россияне находятся в хорошей физической форме, играют в агрессивный и атакующий футбол. Соперник использует фланговые атаки, выполняет много беговой работы и демонстрирует уверенность в своих силах.

Дзюба забил оба мяча словенцам, это отличный форвард. Про него я могу рассказывать минут десять. Важно сдержать капитана сборной России, играть против него – вызов для защитников любой команды», – сказал Таркович.

  • Словакия примет Россию во вторник, 30 марта.
  • Начало матча – в 21:45 мск.
  • Россияне стартовали в отборе с двух побед, а словаки – с двух ничьих.

Источник: «Р-Спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Словакия Россия Дзюба Артем Таркович Штефан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1617039819
"Важно сдержать капитана сборной России, играть против него – вызов для защитников любой команды". По моему, это - основная характеристика футболиста Артема Дзюбы.
Ответить
NewLife
1617049109
Еще хотелось бы услышать мнения об онанисте тренеров саудитов, санмарино, египтян и молдаван. Понятно, словакам важно, чтобы с газом проблем не было))
Ответить
sochi-2013
1617078058
Классика не унимается.
Ответить
Главные новости
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
1
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
2
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
3
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
6
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
8
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
122
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+