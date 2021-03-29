Тренер сборной Словакии: «Играть против Дзюбы – вызов для защитников любой команды»

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился ожиданиями от матча третьего тура отбора ЧМ-2022 против России.
«Состав на матч с Россией почти известен, у меня есть только один вопрос. Россияне находятся в хорошей физической форме, играют в агрессивный и атакующий футбол. Соперник использует фланговые атаки, выполняет много беговой работы и демонстрирует уверенность в своих силах.
Дзюба забил оба мяча словенцам, это отличный форвард. Про него я могу рассказывать минут десять. Важно сдержать капитана сборной России, играть против него – вызов для защитников любой команды», – сказал Таркович.
- Словакия примет Россию во вторник, 30 марта.
- Начало матча – в 21:45 мск.
- Россияне стартовали в отборе с двух побед, а словаки – с двух ничьих.
Источник: «Р-Спорт»