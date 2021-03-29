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    Тренер сборной Словакии: «Играть против Дзюбы – вызов для защитников любой команды»

    Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился ожиданиями от матча третьего тура отбора ЧМ-2022 против России.

    «Состав на матч с Россией почти известен, у меня есть только один вопрос. Россияне находятся в хорошей физической форме, играют в агрессивный и атакующий футбол. Соперник использует фланговые атаки, выполняет много беговой работы и демонстрирует уверенность в своих силах.

    Дзюба забил оба мяча словенцам, это отличный форвард. Про него я могу рассказывать минут десять. Важно сдержать капитана сборной России, играть против него – вызов для защитников любой команды», – сказал Таркович.

    • Словакия примет Россию во вторник, 30 марта.
    • Начало матча – в 21:45 мск.
    • Россияне стартовали в отборе с двух побед, а словаки – с двух ничьих.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6047

      житель СПб 54 минуты назад

      "Важно сдержать капитана сборной России, играть против него – вызов для защитников любой команды". По моему, это - основная характеристика футболиста Артема Дзюбы.

      -1
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      Рейтинг: -1485

      Аденн 58 минут назад

      ну конечно, когда еще супротив дрочера играть придется.

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