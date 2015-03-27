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Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Люксембург
Словакия - Люксембург: обзор матча 27 марта 2015
Словакия
27.03.2015, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 5 тур
3 : 0
Завершен
Люксембург
10'
А. Немец
21'
В. Вайсс
40'
П. Пекарик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Люксембург
Желтая карточка
М. Шкртел
86'
Замена
С. Шестак
️️️️
М. Стох
80'
78'
Замена
Т. Латерца
️️️️
С. Бенси
Замена
Р. Мак
️️️️
В. Вайсс
71'
64'
Замена
Б. Паял
️️️️
М. Джон Девилье
62'
Желтая карточка
М. Мутш
Замена
П. Грошовски
️️️️
Ю. Куцка
59'
51'
Замена
Д. Да Мота
️️️️
Д. Хольтер
47'
Желтая карточка
Д. Хольтер
ГОЛ! 3:0!
П. Пекарик
Пас отдал
Т. Губочан
40'
36'
Желтая карточка
М. Джон Девилье
Желтая карточка
П. Пекарик
30'
ГОЛ! 2:0!
В. Вайсс
Пас отдал
Ю. Куцка
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Немец
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
19
Юрай Куцка
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
5
Том Шнелл
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
17
Марио Мутш
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Словакия
1
Ян Муха
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
18
Душан Швенто
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
14
Мартин Якубко
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
4
Бен Фогель
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
22
Антонио Луиси
ПВ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
4-5-1
23
Козачик
15
Губочан
3
Шкртел
4
Дюрица
2
Пекарик
10
Стох
7
Вайсс
22
Пековски
17
Гамшик
19
Куцка
11
Немец
3-4-3
1
Жубер
5
Шнелл
7
Филлипс
2
Шано
18
Янс
19
Хольтер
7
Жерсон
17
Мутш
11
Бенси
13
Йоахим
21
Девилье
19
Куцка
13
Грошовски
13
Грошовски
19
Куцка
7
Вайсс
20
Мак
20
Мак
7
Вайсс
10
Стох
9
Шестак
9
Шестак
10
Стох
11
Бенси
14
Латерца
14
Латерца
11
Бенси
21
Девилье
10
Паял
10
Паял
21
Девилье
19
Хольтер
9
Да Мота
9
Да Мота
19
Хольтер
Остались в запасе
Словакия
Люксембург
8
Ондрей Дуда
АП
1
Ян Муха
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
18
Душан Швенто
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
14
Мартин Якубко
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
4
Бен Фогель
ЦЗ
1
Антони Морис
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Антонио Луиси
ПВ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
1
Ян Муха
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
18
Душан Швенто
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
14
Мартин Якубко
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
Остались в запасе
4
Бен Фогель
ЦЗ
1
Антони Морис
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Антонио Луиси
ПВ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Словакия - Люксембург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
2 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Под Дубном
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