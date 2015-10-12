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Расписание матчей
Евро-2024
Люксембург - Словакия
Люксембург - Словакия: обзор матча 12 октября 2015
Люксембург
12.10.2015, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 10 тур
2 : 4
Завершен
Словакия
61'
М. Мутш
65'
Л. Жерсон (П)
24'
М. Гамшик
29'
А. Немец
30'
Р. Мак
90+1'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Словакия
90'
+4
Желтая карточка
М. Шкртел
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
М. Гамшик
Пас отдал
С. Шестак
87'
Замена
Э. Сабо
️️️️
Р. Мак
84'
Желтая карточка
С. Шестак
Замена
Д. Тюрпель
️️️️
Р. Дельгадо
81'
79'
Замена
М. Якубко
️️️️
А. Немец
72'
Замена
С. Шестак
️️️️
В. Вайсс
Замена
С. Тилль
️️️️
С. Бенси
66'
65'
Желтая карточка
Ю. Куцка
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Л. Жерсон
65'
Желтая карточка
Л. Янс
63'
ГОЛ! 1:3!
М. Мутш
61'
Замена
К. Мальже
️️️️
Б. Паял
57'
Желтая карточка
Б. Паял
49'
30'
ГОЛ! 0:3!
Р. Мак
Пас отдал
В. Вайсс
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Немец
Пас отдал
В. Вайсс
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Пас отдал
В. Вайсс
Желтая карточка
К. Филлипс
20'
Желтая карточка
М. Мутш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
10
Бен Паял
ОП
17
Марио Мутш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Люксембург
12
Андреа Амодио
ВР
1
Антони Морис
ВР
15
Массимо Мартино
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
Словакия
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
4
Лукаш Тесак
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Мирослав Стох
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
3-2-3-2
1
Жубер
2
Шано
0
Дельгадо
7
Филлипс
8
Мартинс
10
Паял
17
Мутш
7
Жерсон
18
Янс
13
Йоахим
11
Бенси
3-5-1-1
23
Козачик
3
Шкртел
6
Гьембер
15
Губочан
17
Гамшик
19
Куцка
18
Швенто
7
Вайсс
22
Пековски
20
Мак
11
Немец
10
Паял
4
Мальже
4
Мальже
10
Паял
11
Бенси
21
Тилль
21
Тилль
11
Бенси
0
Дельгадо
20
Тюрпель
20
Тюрпель
0
Дельгадо
20
Мак
18
Сабо
18
Сабо
20
Мак
7
Вайсс
9
Шестак
9
Шестак
7
Вайсс
11
Немец
14
Якубко
14
Якубко
11
Немец
Остались в запасе
Люксембург
Словакия
15
Массимо Мартино
ЦЗ
12
Андреа Амодио
ВР
1
Антони Морис
ВР
5
Том Шнелл
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
4
Лукаш Тесак
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Мирослав Стох
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Остались в запасе
15
Массимо Мартино
ЦЗ
12
Андреа Амодио
ВР
1
Антони Морис
ВР
5
Том Шнелл
ЦЗ
3
Матиас Йениш
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Остались в запасе
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
4
Лукаш Тесак
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Мирослав Стох
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Ян Козак
Статистика матча Люксембург - Словакия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
2 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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