Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Люксембург - Словакия
Люксембург - Словакия: обзор матча 16 октября 2023
Люксембург
16.10.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 8 тур
0 : 1
Завершен
Словакия
77'
Д. Дуриш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люксембург - Словакия
Желтая карточка
М. Олесен
90'
+4
90'
+4
Замена
Н. Гьембер
️️️️
П. Пекарик
90'
+1
Желтая карточка
П. Грошовски
90'
Желтая карточка
Т. Суслов
Замена
А. Курчи
️️️️
В. Тиль
88'
Замена
Д. Карлсон
️️️️
Л. Янс
88'
88'
Замена
П. Грошовски
️️️️
О. Дуда
80'
Желтая карточка
Р. Боженик
77'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дуриш
Пас отдал
Д. Ганцко
Желтая карточка
Д. Синани
74'
63'
Замена
Д. Дуриш
️️️️
И. Шранц
63'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Р. Полиевка
29'
Желтая карточка
П. Пекарик
Желтая карточка
Л. Янс
27'
Желтая карточка
В. Тиль
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
19
Матиас Олесен
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Роберт Полиевка
ЛВ
22
Станислав Лоботка
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
18
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
17
Мика Пинту
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
2
Сеид Корац
ЦЗ
7
Айман Дардари
ЛВ
21
Оливье Тилль
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
Словакия
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Михал Томич
ПЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
20
Роберт Мак
ЛВ
16
Якуб Кадак
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Морис
2
Шано
22
Мартинс
8
Мартинс
7
Жерсон
11
Тиль
16
Баррейро
10
Синани
18
Янс
19
Олесен
10
Родригес
4-2-2-2
1
Дубравка
2
Пекарик
14
Шкриньяр
16
Ганцко
3
Вавро
22
Лоботка
19
Куцка
8
Дуда
10
Полиевка
18
Шранц
10
Суслов
18
Янс
13
Карлсон
13
Карлсон
18
Янс
11
Тиль
9
Курчи
9
Курчи
11
Тиль
2
Пекарик
6
Гьембер
6
Гьембер
2
Пекарик
8
Дуда
13
Грошовски
13
Грошовски
8
Дуда
18
Шранц
20
Дуриш
20
Дуриш
18
Шранц
10
Полиевка
9
Боженик
9
Боженик
10
Полиевка
Остались в запасе
Люксембург
Словакия
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
17
Мика Пинту
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
2
Сеид Корац
ЦЗ
21
Оливье Тилль
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
7
Айман Дардари
ЛВ
Главный тренер
Люк Хольц
11
Любомир Тупта
ЛВ
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Михал Томич
ПЗ
16
Якуб Кадак
ЦП
20
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
17
Мика Пинту
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
2
Сеид Корац
ЦЗ
21
Оливье Тилль
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
7
Айман Дардари
ЛВ
Остались в запасе
11
Любомир Тупта
ЛВ
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Михал Томич
ПЗ
16
Якуб Кадак
ЦП
20
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Люксембург - Словакия
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
Новости команд
Все
Люксембург
Словакия
Исландия – Люксембург: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Исландии и Люксембурга на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Исландия – Люксембург: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Исландии и Люксембурга на победу в матче 6 тура
15 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+