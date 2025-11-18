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Новости сборной Люксембурга по футболу
Лига наций
Стадион:
Стад де Люксембург
Сайт:
http://www.flf.lu
Тренер:
Люк Хольц
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Результаты
Расписание
Таблица
Албания – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Албания – Люксембург: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
Трансляция
Люксембург – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
Люксембург – Италия: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.55
2 июня
Трансляция
Люксембург – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Трансляция
Мальта – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Отбор ЧМ-2026. Германия деклассировала Словакию, Польша едва не опозорилась на Мальте и другие результаты
2025.11.18 00:45
Отбор ЧМ-2026. Германия победила на выезде Люксембург (2:0), Польша и Нидерланды сыграли вничью (1:1)
2025.11.15 00:44
Трансляция
Люксембург – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2025
2025.11.14 21:35
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
2025.10.13 23:46
Словакия – Люксембург: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.10.12 09:40
Отбор ЧМ-2026. Германия и Франция разгромили Люксембург (4:0) и Азербайджан (3:0)
2025.10.10 23:40
Трансляция
Германия – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025
2025.10.10 20:35
Германия – Люксембург: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.84
2025.10.09 08:47
Отбор ЧМ-2026. Разгромные победы Испании и Бельгии, Германия проиграла Словакии и другие результаты
2025.09.04 23:40
«Люксембург» – «Северная Ирландия»: прогноз и ставки на матч 4 сентября с коэффициентом 1.90
2025.09.03 09:44
Лига наций. Разгромная победа Испании, Португалия потеряла очки, Беларусь не смогла обыграть Люксембург
2024.10.15 23:41
Трансляция
Беларусь – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024
2024.10.15 20:35
Подсчитано, в ворота какой сборной Роналду забил больше всего голов
2024.09.09 09:56
3
Трансляция
Люксембург – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024
2024.09.08 14:50
Бельгия – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июня 2024
2024.06.08 19:06
Фото
Мбаппе посвятил гол умершему дяде
2024.06.06 08:23
Товарищеские матчи. Победы Франции, Испании, Бельгии, хет-трик Холанда и другие результаты
2024.06.06 00:21
Видео
Обзор матча Франция – Люксембург голы и лучшие моменты (Видео)
2024.06.05 23:52
1
Франция – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2024
2024.06.05 17:48
Трансляция
Люксембург – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
2024.03.26 09:41
Отбор Евро-2024. Грузия победила Люксембург (2:0) в первом стыке
2024.03.21 21:58
Трансляция
Грузия – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2024
2024.03.21 17:05
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2024
2023.11.23 14:24
4
Определились все участники стыков отбора Евро-2024
2023.11.22 01:11
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