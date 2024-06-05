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    • Франция – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2024

    Франция – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2024

    Франция
    05.06.2024, среда, 22:00
    Товарищеские матчи. Сборные
    3 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Люксембург
    43' Р. Коло Муани
    70' Ж. Клосс
    85' К. Мбаппе
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Франция
    16
    Майк Меньян
    ВР
    22
    Тео Эрнандес
    ЛЗ
    24
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    5
    Жюль Кунде
    ЦЗ
    4
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    13
    Н'Голо Канте
    ОП
    19
    Юссуф Фофана
    ЦП
    7
    Антуан Гризманн
    ЦФ
    10
    Килиан Мбаппе
    (К) ЦФ
    15
    Маркус Тюрам
    ЦФ
    12
    Рандаль Коло Муани
    ЦФ
    Главный тренер
    Дидье Дешам
    Люксембург
    1
    Антони Морис
    ВР
    3
    Энес Махмутович
    ЦЗ
    2
    Максим Шано
    ЦЗ
    20
    Элдин Дзогович
    ЦЗ
    13
    Дирк Карлсон
    ЦЗ
    8
    Кристофер Мартинс
    ОП
    21
    Себастьен Тилль
    ЦП
    9
    Данель Синани
    ЦП
    18
    Лоран Янс
    (К) ЦП
    19
    Матиас Олесен
    ЦП
    10
    Жерсон Родригес
    ЦФ
    Главный тренер
    Люк Хольц
    Франция
    1
    Брис Самба
    ВР
    23
    Альфонсе Ареоля
    ВР
    3
    Ферлан Менди
    ЛЗ
    17
    Вильям Салиба
    ЦЗ
    2
    Бенжамен Павар
    ПЗ
    21
    Жонатан Клосс
    ПЗ
    8
    Орельен Чуамени
    ОП
    18
    Варрен Заир-Эмери
    ОП
    6
    Эдуардо Камавинга
    ЦП
    14
    Адриан Рабьо
    ЦП
    25
    Брэдли Барколя
    ЛВ
    20
    Кингсли Коман
    ЛВ
    11
    Усман Дембеле
    ПВ
    9
    Оливье Жиру
    ЦФ
    Люксембург
    12
    Ральф Шон
    ВР
    22
    Лукас Фокс
    ВР
    23
    Тиаго Перейра Кардосо
    ВР
    14
    Фабио Лоей
    ЛЗ
    16
    Вахид Селимович
    ЦЗ
    7
    Крис Филлипс
    ЦЗ
    4
    Софьян Икене
    ЦЗ
    11
    Джейсон Видейра
    ЦП
    6
    Давид Джонатанс
    ЛВ
    17
    Айман Дардари
    ЛВ
    15
    Мирза Мустафич
    ЦФ
    5
    Алессио Курчи
    ЦФ
    4-1-1-4
    16
    Меньян
    22
    Эрнандес
    5
    Кунде
    4
    Упамекано
    24
    Конате
    13
    Канте
    19
    Фофана
    7
    Гризманн
    12
    Муани
    15
    Тюрам
    10
    Мбаппе
    4-1-4-1
    1
    Морис
    2
    Шано
    20
    Дзогович
    13
    Карлсон
    3
    Махмутович
    8
    Мартинс
    9
    Синани
    18
    Янс
    19
    Олесен
    21
    Тилль
    10
    Родригес
    4
    Упамекано
    17
    Салиба
    17
    Салиба
    4
    Упамекано
    5
    Кунде
    2
    Павар
    2
    Павар
    5
    Кунде
    22
    Эрнандес
    21
    Клосс
    21
    Клосс
    22
    Эрнандес
    13
    Канте
    18
    Заир-Эмери
    18
    Заир-Эмери
    13
    Канте
    19
    Фофана
    6
    Камавинга
    6
    Камавинга
    19
    Фофана
    15
    Тюрам
    25
    Барколя
    25
    Барколя
    15
    Тюрам
    7
    Гризманн
    9
    Жиру
    9
    Жиру
    7
    Гризманн
    20
    Дзогович
    14
    Лоей
    14
    Лоей
    20
    Дзогович
    Мустафич
    7
    Филлипс
    7
    Филлипс
    Мустафич
    21
    Тилль
    15
    Мустафич
    15
    Мустафич
    21
    Тилль
    Остались в запасе
    Франция
    Люксембург
    1
    Брис Самба
    ВР
    23
    Альфонсе Ареоля
    ВР
    3
    Ферлан Менди
    ЛЗ
    8
    Орельен Чуамени
    ОП
    14
    Адриан Рабьо
    ЦП
    20
    Кингсли Коман
    ЛВ
    11
    Усман Дембеле
    ПВ
    Главный тренер
    Дидье Дешам
    12
    Ральф Шон
    ВР
    22
    Лукас Фокс
    ВР
    23
    Тиаго Перейра Кардосо
    ВР
    16
    Вахид Селимович
    ЦЗ
    4
    Софьян Икене
    ЦЗ
    11
    Джейсон Видейра
    ЦП
    6
    Давид Джонатанс
    ЛВ
    17
    Айман Дардари
    ЛВ
    5
    Алессио Курчи
    ЦФ
    Главный тренер
    Люк Хольц
    Остались в запасе
    1
    Брис Самба
    ВР
    23
    Альфонсе Ареоля
    ВР
    3
    Ферлан Менди
    ЛЗ
    8
    Орельен Чуамени
    ОП
    14
    Адриан Рабьо
    ЦП
    20
    Кингсли Коман
    ЛВ
    11
    Усман Дембеле
    ПВ
    Остались в запасе
    12
    Ральф Шон
    ВР
    22
    Лукас Фокс
    ВР
    23
    Тиаго Перейра Кардосо
    ВР
    16
    Вахид Селимович
    ЦЗ
    4
    Софьян Икене
    ЦЗ
    11
    Джейсон Видейра
    ЦП
    6
    Давид Джонатанс
    ЛВ
    17
    Айман Дардари
    ЛВ
    5
    Алессио Курчи
    ЦФ
    Главный тренер
    Дидье Дешам
    Главный тренер
    Люк Хольц
    Статистика матча Франция - Люксембург
    1
    Всего ударов по воротам
    21
    3
    Удары в створ
    7
    1
    Владение мячом %
    62
    38
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    9
    3
    Нарушения
    6
    9
    Офсайды
    2
    2
    Количество передач
    644
    400
    Сейвы
    1
    5
    Точность передач %
    93
    84
    Удары мимо ворот
    9
    1
    Блокированные удары
    5
    1
    Удары из пределов штрафной
    13
    2
    Удары из-за пределов штрафной
    8
    1
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Франции против Люксембурга, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Люксембург

    Франция – Люксенбург смотреть онлайн 5 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.06.2024 17:48
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