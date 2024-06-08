Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Трансляции
    • Бельгия – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июня 2024

    Бельгия – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июня 2024

    Бельгия
    08.06.2024, суббота, 21:00
    Товарищеские матчи. Сборные
    3 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Люксембург
    42' Р. Лукаку (П)
    57' Р. Лукаку
    81' Л. Троссард
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Бельгия
    1
    Коэн Кастелс
    ВР
    4
    Вут Фас
    ЦЗ
    15
    Тома Менье
    ПЗ
    21
    Тимоти Кастань
    ПЗ
    24
    Амаду Онана
    ОП
    18
    Орель Мангала
    ОП
    6
    Аксель Витсель
    ЦП
    7
    Кевин Де Брюйне
    (К) АП
    9
    Леандро Троссард
    ЛВ
    10
    Ромелу Лукаку
    ЦФ
    22
    Жереми Доку
    ЦФ
    Главный тренер
    Доменико Тедеско
    Люксембург
    1
    Антони Морис
    ВР
    20
    Элдин Дзогович
    ЦЗ
    13
    Дирк Карлсон
    ЦЗ
    7
    Крис Филлипс
    ЦЗ
    2
    Максим Шано
    ЦЗ
    3
    Энес Махмутович
    ЦЗ
    8
    Кристофер Мартинс
    ОП
    19
    Матиас Олесен
    ЦП
    18
    Лоран Янс
    (К) ЦП
    9
    Данель Синани
    ЦП
    10
    Жерсон Родригес
    ЦФ
    Главный тренер
    Люк Хольц
    Бельгия
    12
    Томас Камински
    ВР
    13
    Матс Селс
    ВР
    5
    Ян Вертонген
    ЦЗ
    3
    Артур Теате
    ЦЗ
    2
    Зено Дебаст
    ЦЗ
    23
    Артур Вермерен
    ОП
    25
    Максим Де Куйпер
    ЦП
    16
    Астер Вранкс
    ЦП
    8
    Юри Тилеманс
    ЦП
    17
    Шарль Де Кетеларе
    АП
    11
    Янник Карраско
    ЛВ
    14
    Доди Лукебакио
    ПВ
    19
    Йохан Бакайоко
    ПВ
    20
    Луа Опенда
    ЦФ
    Люксембург
    23
    Тиаго Перейра Кардосо
    ВР
    22
    Лукас Фокс
    ВР
    12
    Ральф Шон
    ВР
    14
    Фабио Лоей
    ЛЗ
    4
    Софьян Икене
    ЦЗ
    16
    Вахид Селимович
    ЦЗ
    21
    Себастьен Тилль
    ЦП
    6
    Давид Джонатанс
    ЛВ
    17
    Айман Дардари
    ЛВ
    5
    Алессио Курчи
    ЦФ
    11
    Джейсон Видейра
    ЦФ
    3-2-1-2-2
    1
    Кастелс
    15
    Менье
    4
    Фас
    21
    Кастань
    24
    Онана
    18
    Мангала
    6
    Витсель
    9
    Троссард
    7
    Де Брюйне
    22
    Доку
    10
    Лукаку
    3-3-3-1
    1
    Морис
    7
    Филлипс
    2
    Шано
    3
    Махмутович
    20
    Дзогович
    8
    Мартинс
    13
    Карлсон
    19
    Олесен
    18
    Янс
    9
    Синани
    10
    Родригес
    24
    Онана
    2
    Дебаст
    2
    Дебаст
    24
    Онана
    15
    Менье
    25
    Де Куйпер
    25
    Де Куйпер
    15
    Менье
    6
    Витсель
    16
    Вранкс
    16
    Вранкс
    6
    Витсель
    7
    Де Брюйне
    17
    Де Кетеларе
    17
    Де Кетеларе
    7
    Де Брюйне
    22
    Доку
    11
    Карраско
    11
    Карраско
    22
    Доку
    21
    Кастань
    19
    Бакайоко
    19
    Бакайоко
    21
    Кастань
    18
    Янс
    14
    Лоей
    14
    Лоей
    18
    Янс
    7
    Филлипс
    4
    Икене
    4
    Икене
    7
    Филлипс
    8
    Мартинс
    16
    Селимович
    16
    Селимович
    8
    Мартинс
    Остались в запасе
    Бельгия
    Люксембург
    12
    Томас Камински
    ВР
    13
    Матс Селс
    ВР
    5
    Ян Вертонген
    ЦЗ
    3
    Артур Теате
    ЦЗ
    23
    Артур Вермерен
    ОП
    8
    Юри Тилеманс
    ЦП
    14
    Доди Лукебакио
    ПВ
    20
    Луа Опенда
    ЦФ
    Главный тренер
    Доменико Тедеско
    23
    Тиаго Перейра Кардосо
    ВР
    22
    Лукас Фокс
    ВР
    12
    Ральф Шон
    ВР
    21
    Себастьен Тилль
    ЦП
    6
    Давид Джонатанс
    ЛВ
    17
    Айман Дардари
    ЛВ
    5
    Алессио Курчи
    ЦФ
    11
    Джейсон Видейра
    ЦФ
    Главный тренер
    Люк Хольц
    Остались в запасе
    12
    Томас Камински
    ВР
    13
    Матс Селс
    ВР
    5
    Ян Вертонген
    ЦЗ
    3
    Артур Теате
    ЦЗ
    23
    Артур Вермерен
    ОП
    8
    Юри Тилеманс
    ЦП
    14
    Доди Лукебакио
    ПВ
    20
    Луа Опенда
    ЦФ
    Остались в запасе
    23
    Тиаго Перейра Кардосо
    ВР
    22
    Лукас Фокс
    ВР
    12
    Ральф Шон
    ВР
    21
    Себастьен Тилль
    ЦП
    6
    Давид Джонатанс
    ЛВ
    17
    Айман Дардари
    ЛВ
    5
    Алессио Курчи
    ЦФ
    11
    Джейсон Видейра
    ЦФ
    Главный тренер
    Доменико Тедеско
    Главный тренер
    Люк Хольц
    Статистика матча Бельгия - Люксембург
    1
    Всего ударов по воротам
    27
    1
    Удары в створ
    9
    0
    Владение мячом %
    72
    28
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    11
    1
    Нарушения
    7
    8
    Офсайды
    1
    1
    Количество передач
    696
    276
    Сейвы
    0
    6
    Точность передач %
    91
    78
    Удары мимо ворот
    13
    1
    Блокированные удары
    5
    0
    Удары из пределов штрафной
    19
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    8
    1
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Бельгии против Люксембурга, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня 2024, в 21:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Люксембург

    Бельгия – Люксембург смотреть онлайн 8 июня

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2024 19:06
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+