Бельгия
08.06.2024, суббота, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Матч завершен
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Люксембург
42' Р. Лукаку (П)
57' Р. Лукаку
81' Л. Троссард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
18
Орель Мангала
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
(К) АП
9
Леандро Троссард
ЛВ
10
Ромелу Лукаку
ЦФ
22
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
20
Элдин Дзогович
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
19
Матиас Олесен
ЦП
18
Лоран Янс
(К) ЦП
9
Данель Синани
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
23
Артур Вермерен
ОП
25
Максим Де Куйпер
ЦП
16
Астер Вранкс
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Янник Карраско
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
Люксембург
23
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
22
Лукас Фокс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
14
Фабио Лоей
ЛЗ
4
Софьян Икене
ЦЗ
16
Вахид Селимович
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
6
Давид Джонатанс
ЛВ
17
Айман Дардари
ЛВ
5
Алессио Курчи
ЦФ
11
Джейсон Видейра
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Кастелс
15
Менье
4
Фас
21
Кастань
24
Онана
18
Мангала
6
Витсель
9
Троссард
7
Де Брюйне
22
Доку
10
Лукаку
3-3-3-1
1
Морис
7
Филлипс
2
Шано
3
Махмутович
20
Дзогович
8
Мартинс
13
Карлсон
19
Олесен
18
Янс
9
Синани
10
Родригес
24
Онана
2
Дебаст
2
Дебаст
24
Онана
15
Менье
25
Де Куйпер
25
Де Куйпер
15
Менье
6
Витсель
16
Вранкс
16
Вранкс
6
Витсель
7
Де Брюйне
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
22
Доку
11
Карраско
11
Карраско
22
Доку
21
Кастань
19
Бакайоко
19
Бакайоко
21
Кастань
18
Янс
14
Лоей
14
Лоей
18
Янс
7
Филлипс
4
Икене
4
Икене
7
Филлипс
8
Мартинс
16
Селимович
16
Селимович
8
Мартинс
Остались в запасе
Бельгия
Люксембург
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
23
Артур Вермерен
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
23
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
22
Лукас Фокс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
21
Себастьен Тилль
ЦП
6
Давид Джонатанс
ЛВ
17
Айман Дардари
ЛВ
5
Алессио Курчи
ЦФ
11
Джейсон Видейра
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
23
Артур Вермерен
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
23
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
22
Лукас Фокс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
21
Себастьен Тилль
ЦП
6
Давид Джонатанс
ЛВ
17
Айман Дардари
ЛВ
5
Алессио Курчи
ЦФ
11
Джейсон Видейра
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Бельгия - Люксембург
1
Всего ударов по воротам
27
1
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
72
28
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
1
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Бельгии против Люксембурга, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня 2024, в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Люксембург
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «PARI».