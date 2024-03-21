Грузия
21.03.2024, четверг, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
- : -
Не начался
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П1
1.9
Х
3.3
П2
4.8
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Люксембург
Статистика матча Грузия - Люксембург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча Грузия против Люксембурга, 1/2 отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Люксембург
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».