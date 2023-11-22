Определились все участники стыков отбора Евро-2024

Завершился групповой этап отборочного турнира Евро-2024. По его итогам определились 21 из 24 участников континентального первенства.
Оставшиеся три путевки будут разыграны между 12 сборными в стыковых матчах.
Путь А гарантированно представят Польша, Эстония и Уэльс, Путь В – Израиль, Босния и Герцеговина, Путь С – Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург.
Украина, Финляндия и Исландия узнают свою судьбу в ходе жеребьевки 23 ноября. Две из этих команд пойдут по Пути В, одна – по Пути А.
Сейчас полуфинальные пары стыков отбора Евро-2024 выглядят так:
Путь А
Польша – Эстония
Уэльс – Финляндия/Украина/Исландия
Путь В
Израиль – Украина/Исландия
Босния и Герцеговина – Финляндия/Украина
Путь С
Грузия – Люксембург
Греция – Казахстан
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