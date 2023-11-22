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    Определились все участники стыков отбора Евро-2024

    Завершился групповой этап отборочного турнира Евро-2024. По его итогам определились 21 из 24 участников континентального первенства.

    Оставшиеся три путевки будут разыграны между 12 сборными в стыковых матчах.

    Путь А гарантированно представят Польша, Эстония и Уэльс, Путь В – Израиль, Босния и Герцеговина, Путь С – Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург.

    Украина, Финляндия и Исландия узнают свою судьбу в ходе жеребьевки 23 ноября. Две из этих команд пойдут по Пути В, одна – по Пути А.

    Сейчас полуфинальные пары стыков отбора Евро-2024 выглядят так:

    Путь А

    Польша – Эстония

    Уэльс – Финляндия/Украина/Исландия

    Путь В

    Израиль – Украина/Исландия

    Босния и Герцеговина – Финляндия/Украина

    Путь С

    Грузия – Люксембург

    Греция – Казахстан

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    Источник: сайт УЕФА

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