Определились все участники стыков отбора Евро-2024

Завершился групповой этап отборочного турнира Евро-2024. По его итогам определились 21 из 24 участников континентального первенства.

Оставшиеся три путевки будут разыграны между 12 сборными в стыковых матчах.

Путь А гарантированно представят Польша, Эстония и Уэльс, Путь В – Израиль, Босния и Герцеговина, Путь С – Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург.

Украина, Финляндия и Исландия узнают свою судьбу в ходе жеребьевки 23 ноября. Две из этих команд пойдут по Пути В, одна – по Пути А.

Сейчас полуфинальные пары стыков отбора Евро-2024 выглядят так:

Путь А

Польша – Эстония

Уэльс – Финляндия/Украина/Исландия

Путь В

Израиль – Украина/Исландия

Босния и Герцеговина – Финляндия/Украина

Путь С

Грузия – Люксембург

Греция – Казахстан

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