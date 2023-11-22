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    Известны 21 из 24 участников Евро-2024

    Сборная Хорватии пополнила состав участников чемпионата Европы 2024 года по итогам сегодняшнего игрового дня.

    Балканцы пробились на континентальное первенство, опередив в отборочной группе Уэльс.

    Теперь известны 21 из 24 команд, которые сыграют на ближайшем Евро.

    • Германия (страна-хозяйка)
    • Франция
    • Бельгия
    • Португалия
    • Испания
    • Шотландия
    • Турция
    • Австрия
    • Англия
    • Венгрия
    • Словакия
    • Дания
    • Албания
    • Румыния
    • Нидерланды
    • Швейцария
    • Сербия
    • Италия
    • Словения
    • Чехия
    • Хорватия

    Последние три участника Евро определятся весной следующего года в плей-офф Лиги наций.

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    Источник: «Бомбардир»

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