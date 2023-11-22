Известны 21 из 24 участников Евро-2024

Сборная Хорватии пополнила состав участников чемпионата Европы 2024 года по итогам сегодняшнего игрового дня.

Балканцы пробились на континентальное первенство, опередив в отборочной группе Уэльс.

Теперь известны 21 из 24 команд, которые сыграют на ближайшем Евро.

Германия (страна-хозяйка)

Франция

Бельгия

Португалия

Испания

Шотландия

Турция

Австрия

Англия

Венгрия

Словакия

Дания

Албания

Румыния

Нидерланды

Швейцария

Сербия

Италия

Словения

Чехия

Хорватия

Последние три участника Евро определятся весной следующего года в плей-офф Лиги наций.