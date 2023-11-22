Известны 21 из 24 участников Евро-2024

Сборная Хорватии пополнила состав участников чемпионата Европы 2024 года по итогам сегодняшнего игрового дня.
Балканцы пробились на континентальное первенство, опередив в отборочной группе Уэльс.
Теперь известны 21 из 24 команд, которые сыграют на ближайшем Евро.
- Германия (страна-хозяйка)
- Франция
- Бельгия
- Португалия
- Испания
- Шотландия
- Турция
- Австрия
- Англия
- Венгрия
- Словакия
- Дания
- Албания
- Румыния
- Нидерланды
- Швейцария
- Сербия
- Италия
- Словения
- Чехия
- Хорватия
Последние три участника Евро определятся весной следующего года в плей-офф Лиги наций.
Источник: «Бомбардир»