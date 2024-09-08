08.09.2024, воскресенье, 16:00
Лига наций, группа C3, 2 тур
Лига наций, группа C3, 2 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Люксембург
Люксембург
3-1-4-2
1
Морис
2
Дзогович
2
Шано
13
Карлсон
8
Мартинс
18
Янс
10
Синани
19
Олесен
16
Баррейро
4
Бонерт
11
Муратович
4-1-2-1-2
21
Лапоухов
20
Волков
4
Мартынович
13
Карпович
2
Печенин
8
Селява
3
Забелин
10
Бахар
9
Эбонг
23
Антилевский
7
Шикавка
4
Бонерт
3
Махмутович
3
Махмутович
4
Бонерт
2
Дзогович
10
Рупиль
10
Рупиль
2
Дзогович
19
Олесен
21
Тилль
21
Тилль
19
Олесен
8
Селява
14
Яблонский
14
Яблонский
8
Селява
10
Бахар
7
Киреев
7
Киреев
10
Бахар
23
Антилевский
10
Громыко
10
Громыко
23
Антилевский
13
Карпович
19
Ковалев
19
Ковалев
13
Карпович
7
Шикавка
11
Барковский
11
Барковский
7
Шикавка
Остались в запасе
Люксембург
Беларусь
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
22
Фабио Лоей
ЛЗ
5
Кристоф Андраде Бритес
ЦЗ
14
Кевин Д'Анцико
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
9
Джейсон Видейра
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
19
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Кирилл Капленко
ЦП
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
22
Фабио Лоей
ЛЗ
5
Кристоф Андраде Бритес
ЦЗ
14
Кевин Д'Анцико
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
9
Джейсон Видейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
19
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Кирилл Капленко
ЦП
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Люксембург - Беларусь
3
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
17
13
Офсайды
2
3
Количество передач
549
337
Сейвы
4
1
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча Люксембург против Беларуси, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Люксембург – Беларусь
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»