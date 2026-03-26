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  • Мальта – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

Мальта – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

26 марта, 18:50
Мальта
26.03.2026, четверг, 20:00
Лига наций, Переходные матчи
0 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Люксембург
47' В. Тиль 90+3' М. Олесен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
(К) ОП
10
Тедди Теума
ЦП
20
Ильяс Шуареф
ЛВ
8
Пол Мбонг
ЦФ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Сеид Корац
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
19
Матиас Олесен
ЦП
15
Венсан Тиль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
18
Лоран Янс
(К) ЦП
7
Айман Дардари
ЛВ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Мальта
12
Маттиас Дебоно
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
11
Брэндон Пайбер
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
14
Янник Янкам
АП
25
Andrea Zammit
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
19
Trent Buhagiar
ЦФ
Люксембург
1
Tiago Pereira Cardoso
ВР
12
Лукас Фокс
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
20
Элдин Дзогович
ЦЗ
6
Tomas de Sousa Moreira
ЦП
22
Enzo de Pina Duarte dos Santos
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
22
Джейсон Видейра
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бонелло
23
Сатариано
5
Шоу
13
Пепе
3
Камензули
6
Гилламьер
22
Мускат
10
Теума
20
Шуареф
11
Кардона
8
Мбонг
2-1-5-1-1
1
Морис
2
Корац
13
Карлсон
8
Мартинс
19
Олесен
16
Баррейро
10
Синани
18
Янс
15
Тиль
7
Дардари
4
Бонерт
10
Теума
9
Грек
9
Грек
10
Теума
6
Гилламьер
25
25
6
Гилламьер
19
19
1
Морис
1
1
1
Морис
8
Мартинс
6
6
8
Мартинс
15
Тиль
21
Тилль
21
Тилль
15
Тиль
7
Дардари
22
Видейра
22
Видейра
7
Дардари
Остались в запасе
Мальта
Люксембург
12
Маттиас Дебоно
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
11
Брэндон Пайбер
ЦП
14
Янник Янкам
АП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
12
Лукас Фокс
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
20
Элдин Дзогович
ЦЗ
22
Enzo de Pina Duarte dos Santos
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
12
Маттиас Дебоно
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
11
Брэндон Пайбер
ЦП
14
Янник Янкам
АП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Остались в запасе
12
Лукас Фокс
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
20
Элдин Дзогович
ЦЗ
22
Enzo de Pina Duarte dos Santos
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Мальта - Люксембург
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
11
11
Офсайды
1
3
Количество передач
375
504
Сейвы
0
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча Мальта против Люксембурга, матч за повышение Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мальта – Люксембург

Мальта – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Люксембург Мальта
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