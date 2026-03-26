26.03.2026, четверг, 20:00
Лига наций, Переходные матчи
Лига наций, Переходные матчи
0 : 2
Завершен
Составы команд
Мальта
Мальта
3-3-1-1-2
1
Бонелло
23
Сатариано
5
Шоу
13
Пепе
3
Камензули
6
Гилламьер
22
Мускат
10
Теума
20
Шуареф
11
Кардона
8
Мбонг
2-1-5-1-1
1
Морис
2
Корац
13
Карлсон
8
Мартинс
19
Олесен
16
Баррейро
10
Синани
18
Янс
15
Тиль
7
Дардари
4
Бонерт
10
Теума
9
Грек
9
Грек
10
Теума
6
Гилламьер
25
25
6
Гилламьер
19
19
1
Морис
1
1
1
Морис
8
Мартинс
6
6
8
Мартинс
15
Тиль
21
Тилль
21
Тилль
15
Тиль
7
Дардари
22
Видейра
22
Видейра
7
Дардари
Остались в запасе
Мальта
Люксембург
12
Маттиас Дебоно
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
11
Брэндон Пайбер
ЦП
14
Янник Янкам
АП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
12
Лукас Фокс
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
20
Элдин Дзогович
ЦЗ
22
Enzo de Pina Duarte dos Santos
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
12
Маттиас Дебоно
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
11
Брэндон Пайбер
ЦП
14
Янник Янкам
АП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Остались в запасе
12
Лукас Фокс
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
20
Элдин Дзогович
ЦЗ
22
Enzo de Pina Duarte dos Santos
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Мальта - Люксембург
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
11
11
Офсайды
1
3
Количество передач
375
504
Сейвы
0
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча Мальта против Люксембурга, матч за повышение Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мальта – Люксембург
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Источник: «Бомбардир»