03.06.2026, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Составы команд
Люксембург
Люксембург
3-1-5-1
1
Морис
2
Корац
13
Карлсон
17
Пинту
8
Мартинс
15
Тиль
10
Синани
6
19
Олесен
18
Янс
4
Бонерт
3-1-3-2-1
1
Доннарумма
15
Комуццо
4
Чародиа
3
Бартезаги
5
Липани
10
Ндур
21
Писилли
22
11
Колеошо
7
Черубини
9
Пио Эспозито
3
Махмутович
3
Махмутович
4
Бонерт
20
20
4
Бонерт
15
Тиль
21
Тилль
21
Тилль
15
Тиль
19
Олесен
16
16
19
Олесен
6
4
4
6
10
Синани
9
Курчи
9
Курчи
10
Синани
3
Бартезаги
24
Аганор
24
Аганор
3
Бартезаги
22
2
Фортини
2
Фортини
22
15
Комуццо
6
Мане
6
Мане
15
Комуццо
5
Липани
20
20
5
Липани
7
Черубини
17
17
7
Черубини
9
Пио Эспозито
8
Камарда
8
Камарда
9
Пио Эспозито
11
Колеошо
19
Инасио
19
Инасио
11
Колеошо
Остались в запасе
Люксембург
Италия
12
Лукас Фокс
ВР
1
Tiago Pereira Cardoso
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
22
Enzo de Pina Duarte dos Santos
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
12
Джованни Даффара
ВР
23
Лоренцо Пальмизани
ВР
13
Лука Реджани
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
14
Tommaso Berti
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Бальдини
Остались в запасе
12
Лукас Фокс
ВР
1
Tiago Pereira Cardoso
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
22
Enzo de Pina Duarte dos Santos
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Остались в запасе
12
Джованни Даффара
ВР
23
Лоренцо Пальмизани
ВР
13
Лука Реджани
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
14
Tommaso Berti
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Сильвио Бальдини
Статистика матча Люксембург - Италия
1
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
10
Офсайды
0
1
Количество передач
409
435
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию Люксембург против Италии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Люксембург – Италия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»