Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Люксембург – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

Люксембург – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

3 июня, 20:35
Люксембург
03.06.2026, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Италия
49' Ф. Пио Эспозито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Сеид Корац
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
18
Лоран Янс
(К) ЦП
15
Венсан Тиль
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
6
Tomas de Sousa Moreira
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
3
Давиде Бартезаги
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
4
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Лука Липани
ОП
10
Чер Ндур
ЦП
21
Никколо Писилли
ЦП
22
Costantino Favasuli
ЦП
11
Лука Колеошо
ЛВ
7
Луиджи Черубини
ЛВ
9
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Бальдини
Люксембург
12
Лукас Фокс
ВР
1
Tiago Pereira Cardoso
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
20
Hamza Kadamani
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
16
Miguel Fernandes Goncalves
ЦП
4
Diego Duarte
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
22
Enzo de Pina Duarte dos Santos
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Италия
12
Джованни Даффара
ВР
23
Лоренцо Пальмизани
ВР
24
Онест Аганор
ЛЗ
2
Никколо Фортини
ЛЗ
13
Лука Реджани
ЦЗ
6
Филиппо Мане
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
20
Matteo Dagasso
ЦП
14
Tommaso Berti
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
17
Seydou Fini
ЦФ
8
Франческо Камарда
ЦФ
19
Самуэле Инасио
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
3-1-5-1
1
Морис
2
Корац
13
Карлсон
17
Пинту
8
Мартинс
15
Тиль
10
Синани
6
19
Олесен
18
Янс
4
Бонерт
3-1-3-2-1
1
Доннарумма
15
Комуццо
4
Чародиа
3
Бартезаги
5
Липани
10
Ндур
21
Писилли
22
11
Колеошо
7
Черубини
9
Пио Эспозито
3
Махмутович
3
Махмутович
4
Бонерт
20
20
4
Бонерт
15
Тиль
21
Тилль
21
Тилль
15
Тиль
19
Олесен
16
16
19
Олесен
6
4
4
6
10
Синани
9
Курчи
9
Курчи
10
Синани
3
Бартезаги
24
Аганор
24
Аганор
3
Бартезаги
22
2
Фортини
2
Фортини
22
15
Комуццо
6
Мане
6
Мане
15
Комуццо
5
Липани
20
20
5
Липани
7
Черубини
17
17
7
Черубини
9
Пио Эспозито
8
Камарда
8
Камарда
9
Пио Эспозито
11
Колеошо
19
Инасио
19
Инасио
11
Колеошо
Остались в запасе
Люксембург
Италия
12
Лукас Фокс
ВР
1
Tiago Pereira Cardoso
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
22
Enzo de Pina Duarte dos Santos
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
12
Джованни Даффара
ВР
23
Лоренцо Пальмизани
ВР
13
Лука Реджани
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
14
Tommaso Berti
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Бальдини
Остались в запасе
12
Лукас Фокс
ВР
1
Tiago Pereira Cardoso
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
22
Enzo de Pina Duarte dos Santos
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Остались в запасе
12
Джованни Даффара
ВР
23
Лоренцо Пальмизани
ВР
13
Лука Реджани
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
14
Tommaso Berti
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Сильвио Бальдини
Статистика матча Люксембург - Италия
1
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
10
Офсайды
0
1
Количество передач
409
435
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию Люксембург против Италии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Люксембург – Италия

Люксембург – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Италия Люксембург
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
1
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Все новости
Все новости
Баринов оценил шансы на возвращение России к международным турнирам
6 августа
Россия осенью может сыграть против участника ЧМ-2026
4 августа
1
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
3 августа
2
Жена Смолова пожаловалось на слова прохожего в адрес мужа
3 августа
18
ФотоЭкс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
52-я сборная мира готова сыграть с Россией осенью
2 августа
Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
31 июля
9
Кудряшов: «Большинство запомнит мою карьеру по автоголу с Хорватией»
29 июля
5
Неймар объявил решение о своем будущем в сборной Бразилии
29 июля
3
Фото⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
В Италии определились с новым главным тренером сборной
28 июля
1
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Дарья Карпина – о женах игроков: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»
27 июля
19
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
В Испании сообщили, когда Россию вернут в мировой футбол
24 июля
16
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Мостовой высказался о конфликте с тренером сборной России на Евро-2004
21 июля
1
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
Селюк ответил, когда с России снимут бан
13 июля
8
Игрок «Спартака» оценил шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-2026
12 июля
1
«Я на финишной прямой»: экс-игрок сборной России анонсировал скорый конец карьеры
10 июля
2
Губерниев жестко оскорбил легенду сборной Бразилии
9 июля
16
Реакция Семака на новость о возможном снятии бана с российского футбола
8 июля
4
Кокорин высказался об игре сборной России
1 июля
Президент РФС оценил шансы сборной России сыграть в отборе на ЧМ-2030
1 июля
8
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+